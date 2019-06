Sold out per le Cantine di Lierna: la Pro Loco festeggia il nono successo

Esauriti i 500 pass messi in vendita dall’organizzazione

Nove aziende agricole e due enoteche hanno partecipato all’evento

LIERNA – Anche quest’anno le Cantine di Lierna hanno fatto il tutto esaurito: così è stato per questa nona edizione dell’evento promosso dalla Pro Loco di Lierna e che si è svolta sabato.

Il flusso di gente tra i vicoli delle frazioni del centro storico è stato continuo: intenditori, curiosi, famiglie, compagnie di amici, appassionati habitués e turisti occasionali, molti stranieri.

“La manifestazione ha sempre più seguito perché a prevalere è sempre più la qualità -spiegano dalla Pro Loco – ben 9 le aziende agricole produttrici e 2 enoteche. A cui si vanno affiancando ogni anno produttori di formaggi, salumi e dolci”.

Contenti gli espositori alcuni dei quali tornano da anni, attesi da chi è diventato cliente.

E anche i visitatori per la degustazione dei vini e di un piatto di pizzoccheri, per l’ambientazione delle cantine, ogni anno sempre più curate, per la musica dal vivo, e il dj set in riva al lago per chi si è fermato fino a tardi in un mix di musica e luci.

La Pro Loco Lierna anche quest’anno ha potuto chiudere le Cantine con soddisfazione e ringrazia i proprietari delle cantine, i volontari, e chi non voluto mancare di fare i complimenti, con la prospettiva della “decima”.