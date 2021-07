Dalla prossima settimana parte l’iniziativa del Comune di Mandello

Donazioni ed estrazione di premi per offrire una spesa gratuita alle famiglie bisognose e aiutare il commercio

MANDELLO – “Dopo una serie di necessarie verifiche ed aggiustamenti, finalmente il progetto ‘Mandello regala un sorriso’ prenderà il via il 26 Luglio” lo fanno sapere gli assessori comunali Guido Zucchi e Silvia Nessi.

Chiunque potrà fare un regalo a famiglie e persone residenti a Mandello ed in difficoltà economica, ovvero le oltre 100 persone che usufruiscono della spesa gratuita al Mercato Solidale di Mandello.

Chi farà questo regalo potrà vincere consumazioni e/o servizi gratis negli esercizi mandellesi che aderiranno all’iniziativa. Anche gli esercizi aderenti non mettono in campo risorse proprie, salvo uno sconto del 10% sulle consumazioni (o acquisti) delle persone in difficoltà economica, le quali pagheranno con un buono spesa ricevuto gratuitamente

Un’iniziativa dalla valenza sociale: “Dare la possibilità di una piccola spesa voluttuaria a quanti usufruiscono del nostro mercato solidale – ricordano gli assessori – Un piccolo gesto per regalare loro qualcosa in più, e nel contempo portare un poco di fatturato aggiuntivo agli esercizi commerciali bloccati per tanto tempo dalla pandemia”.

I cittadini che dal 26 luglio acquisteranno nei negozi aderenti all’iniziativa, riceveranno i bollini da applicare sulle apposite tessere; potranno imbucare la parte con i bollini presso la Biblioteca comunale, trattenendo la matrice e partecipando ad una serie di estrazioni di premi.

Le famiglie in difficoltà economica e che oggi beneficiano della spesa gratuita presso il Mercato Solidale di via 24 maggio riceveranno buoni spesa da usare nei negozi aderenti a “Mandello regala un sorriso”.

Gli esercizi aderenti all’iniziativa.

Nella locandina (apri qui) sono indicati tutti i negozi aderenti. “Questi esercizi si divideranno un fatturato aggiuntivo di 10.000 euro aggiuntivo in quanto frutto dei buoni spesa finanziati e distribuiti dall’Amministrazione comunale a fini sociali” spiegano Zucchi e Nessi.

Agli esercizi commerciali rientranti nelle caratteristiche di partecipazione e che ancora non hanno aderito, è ancora possibile farlo semplicemente inviando una email a: str.1@mandellolario.it