Somana celebra Sant’Abbondio con tre giorni di festa e tradizione

Raviolate, concerti e celebrazioni religiose dal 29 al 31 agosto

MANDELLO – La comunità di Somana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Festa Patronale di Sant’Abbondio. L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario, proporrà tre giornate di celebrazioni religiose, momenti di socialità e intrattenimento.

Il programma prenderà avvio venerdì 29 agosto con il servizio d’asporto dalle 18.30 alle 19, seguito dall’attesa “raviolata” delle ore 19. La serata sarà animata dal concerto della band The Twisters, in programma alle 21.

Sabato 30 agosto lo schema si ripeterà: cucina attiva dalle 18.30 con possibilità di asporto, raviolata alle 19 e, a seguire, serata musicale affidata a KatapultRa DJ.

La giornata clou sarà domenica 31 agosto. In mattinata, alle 10.30, è prevista la santa messa solenne. Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio ai Vespri e alla processione con la statua del santo patrono, seguiti alle 16.30 da uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Anche in serata non mancheranno i momenti conviviali: dalle 18.30 il servizio d’asporto e, alle 19, l’ultima raviolata.

Gli organizzatori precisano che il servizio cucina sarà garantito anche in caso di pioggia, per non interrompere una tradizione che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti della frazione e per i tanti visitatori che scelgono di condividere questi giorni di festa.