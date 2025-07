Sottopasso di Abbadia: da lunedì la chiusura per realizzare il nuovo ponte

Entrano nel vivo gli interventi del sottopasso ferroviario di via per Novegolo

La riapertura è fissata per il 31 luglio

ABBADIA – Da lunedì entreranno nel vivo i lavori al sottopasso ferroviario di via per Novegolo. Per consentire la costruzione del nuovo ponte si provvederà alla chiusura della strada di collegamento con la Provinciale 72.

La circolazione, a differenza di quanto comunicato in precedenza da Rfi, sarà garantita nella giornata di domenica 20 luglio. La riapertura, sotto il nuovo ponte, è in calendario per il 31 luglio.