Sottopasso per Novegolo riaperto a doppio senso: “Lavori ultimati entro fine mese”

Via libera al transito alle 16.15 di oggi, giovedì

Ancora da completare asfaltature, muretti e segnaletica, poi la consegna definitiva dell’opera

ABBADIA – L’asfaltatura non è ancora stata completata del tutto, ma hanno ripreso a circolare in ambo i sensi di marcia i veicoli lungo il sottopasso di Via Novegolo ad Abbadia. Il via libera al transito sotto il ponte ferroviario è stato dato intorno alle 16.15 di oggi, giovedì.

Mancano solo alcuni interventi per vedere l’opera completata: “Domani ci saranno ancora restringimenti di carreggiata per terminare le asfaltature, poi toccherà ai muretti e al parapetto del marciapiede”, dichiara il sindaco Roberto Sergio Abbadia.

Previsto da RFI per potenziare la rete ferroviaria in vista delle Olimpiadi, l’intervento ha riguardato l’allargamento del sottopasso e la posa di un nuovo ponte che ha reso necessarie nel corso dell’estate, segnata dal blocco dei treni lungo la linea Lecco-Tirano, alcuni periodi di chiusura per consentire l’avanzamento dei lavori, seppur limitati rispetto a quanto si era prospettato in origine, permettendo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e turisti.

“Entro fine mese dovrebbe avvenire la consegna dei lavori – continua il primo cittadino – con la realizzazione della segnaletica orizzontale e del tappetino di usura”.

Resterà poi da sopprimere il passaggio a livello al km 7+554, operazione che con buona probabilità sarà effettuata entro la fine dell’anno.