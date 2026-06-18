SP 583 Lariana, chiusura notturna tra Limonta e Vassena per lavori di asfaltatura

Dal 22 al 27 giugno stop al traffico dalle 21.30 alle 5.30 nel territorio di Oliveto Lario

Circolazione regolare durante il giorno

OLIVETO LARIO – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura totale al traffico in orario notturno della SP 583 Lariana nel territorio comunale di Oliveto Lario per consentire l’esecuzione di interventi di riasfaltatura della pavimentazione stradale.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il civico 4 di via Armando Diaz, in frazione Limonta, e la discarica di Oliveto Lario, in frazione Vassena. La chiusura sarà in vigore dalle 21.30 alle 5.30 nelle notti comprese tra lunedì 22 e sabato 27 giugno, con ripristino della normale circolazione nelle ore diurne.

La Provincia precisa che, in caso di conclusione anticipata delle lavorazioni, il tratto stradale potrà essere riaperto prima dell’orario previsto. Eventuali condizioni meteorologiche avverse che impedissero l’esecuzione degli interventi potrebbero invece comportare il rinvio dei lavori a una successiva data utile, che sarà comunicata con un nuovo provvedimento.