Sp46 della Valbrona. Chiusura diurna per lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose

VALBRONA (CO) – Chiusura al transito, in orari diurni, del tratto della SP 46 della Valbrona compreso tra il pk 1+600 circa (galleria) e il pk 1+870 circa (confine con la provincia di Como), nel comune di Oliveto Lario, per l’esecuzione di lavori di protezione delle pareti incombenti, taglio della vegetazione, disgaggio e posa di reti metalliche su pareti rocciose. La chiusura sarà in vigore dal 3 novembre al 12 dicembre, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), nelle fasce orarie 8–12 e 13.30–17.