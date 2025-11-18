SP72, il cantiere di Olcio verso la conclusione: ripristinato il doppio senso di marcia

Asfaltature completate e semaforo rimosso. Ultimi interventi entro fine mese

Resta temporaneamente interdetto il camminamento lato lago. Il sindaco Fasoli: “Un passo decisivo grazie alla collaborazione dei cittadini”

MANDELLO – Procedono a ritmo serrato gli interventi sulla Strada Provinciale 72 nel tratto del lungolago di Olcio, dove il cantiere entra nella sua fase conclusiva. Le asfaltature sono state completate e la circolazione è stata ripristinata a doppio senso di marcia, consentendo la rimozione del semaforo provvisorio che per mesi ha regolato il traffico in modalità alternata. Si tratta di un passaggio simbolico ma significativo, che segna l’avanzamento sostanziale dei lavori e un miglioramento immediato della viabilità locale.

È stata conclusa anche la posa dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica, che verranno attivati nei prossimi giorni. Nel frattempo, il camminamento sulla parte a lago rimane temporaneamente chiuso per consentire le ultime operazioni previste dal progetto. La fine definitiva del cantiere è attesa entro la fine del mese, tempi che l’amministrazione conferma come pienamente rispettati.

L’intervento ha richiesto la demolizione del tratto stradale esistente e la realizzazione di un nuovo sistema di protezione della sponda a lago, insieme alla costruzione di un muro di contenimento e al consolidamento delle strutture già presenti. Inclusa nel progetto anche la creazione di un marciapiede dedicato ai pedoni, elemento fondamentale per garantire sicurezza lungo un tratto particolarmente stretto e trafficato.

Con la riapertura completa al traffico, si avvicina la fase finale delle opere. “La SP72 a doppio senso rappresenta un passaggio importante verso la conclusione dei lavori — sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli —. Le nuove asfaltature e la prossima installazione della segnaletica renderanno il tratto ancora più sicuro e accessibile. Ringrazio i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questi mesi”.

Entro poche settimane il cantiere verrà consegnato definitivamente, restituendo alla comunità un’infrastruttura rinnovata, più sicura e funzionale.