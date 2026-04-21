SP72, prorogata l’ordinanza a Lierna: senso unico alternato fino al 20 maggio

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del versante: traffico regolato da impianto semaforico
Il provvedimento sarà in vigore fino alle ore 17 del 20 maggio
LIERNA – È stata prorogata fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio l’ordinanza relativa alla regolamentazione della viabilità lungo la Strada Provinciale 72 del Lago di Como, nel tratto in corrispondenza del comune di Lierna.
Il provvedimento, che aggiorna l’ordinanza n. 29/2026, conferma l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra il chilometro 66+000 e il chilometro 66+300 circa, in prossimità dell’area di cantiere.
La misura si rende necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante stradale, in particolare gli interventi di rinforzo del ciglio di valle e il rifacimento dei parapetti.
La regolamentazione del traffico resterà attiva tutti i giorni, inclusi sabati e festivi, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e la tutela della circolazione veicolare lungo uno dei tratti più sensibili della viabilità lacustre.