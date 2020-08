Spiagge, segnalazione: “Pradello (a pagamento) vuota, a pochi metri assembramenti”

Tanti bagnanti sulla piccola spiaggia gratuita accanto a Pradello

Un lettore: “Ecco cosa è successo col ticket, ma qui non c’è nessun controllo”

ABBADIA LARIANA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulla situazione delle spiagge in questi primi giorni d’agosto in zona Pradello ad Abbadia Lariana. Dopo la scelta dell’amministrazione nelle settimane scorse di mettere un ticket di ingresso all’area di Pradello per cercare gestire la complicata situazione generata dall’emergenza covid ecco cosa accade su quel tratto di litorale…

“Accanto all’area a pagamento di Pradello, la spiaggia gratuita di sassi che dovrebbe avere la capienza di 31 persone viene presa d’assalto. A differenza di Pradello, però, lì non c’è nessun controllo – scrive il lettore che critica la scelta del comune di Abbadia -. Dopo aver reso a pagamento Pradello ecco il risultato: al posto di avere un grande prato dove stare, abbiamo una piccolissima spiaggia di sassi fino alle ore 17, quando Pradello non è più a pagamento e tutti si trasferiscono lì”.