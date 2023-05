Sport per disabili, il comune di Bellano vince un nuovo bando

17mila euro per poter avvicinare allo sport della vela anche atleti con disabilità

Una rampa di collegamento tra il piano strada e una piazzola attrezzata presso la riva del lago

BELLANO – Il Comune di Bellano ha ottenuto il finanziamento sul bando di Regione Lombardia Parchi giochi e sport inclusivi 2023 di 17mila euro per poter avvicinare allo sport della vela anche atleti con disabilità.

“Prosegue l’impegno di ricercare fondi extracomunali per la realizzazione di importanti progetti – commenta Stefano Calvasina, Assessore al bilancio – e anche in questo caso non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione del bando regionale volto all’implementazione di servizi in ambito sportivo, un secondo finanziamento dopo i 30.000 euro dello scorso anno che serviranno a rimodernare il parco giochi di Vendrogno che diventerà inclusivo, come il Parcobaleno”.

Il contributo finanzia una rampa di collegamento tra il piano strada ed una piazzola presso la riva del lago attrezzata con una gruetta omologata per l’imbarco di persone con disabilità fisiche, oltre alla fornitura di un’imbarcazione studiata e attrezzata per lo svolgimento delle attività parasailing sia sportive che ludico-ricreative, facilmente utilizzabile fin dalla prima volta sia per una veleggiata che per la riabilitazione motoria”.

“Intervento non estemporaneo ma profondamente legato alle molte iniziative specificatamente rivolte dall’Amministrazione alla sensibilizzazione e all’aiuto in tema di disabilità – così lo definisce l’Assessore ai Servizi alla Persona Jessica Vanelli che ricorda – le numerose azioni messe in campo sotto il brand “Bellano Friendly” che nel concreto ha generato numerose iniziative quali l’adesione da parte del Comune di Bellano alla Carta Europea della disabilità facente parte del progetto europeo EU Disability Card, l’istituzione di agevolazioni specifiche in paese per la persona disabile e il suo accompagnatore come l’ingresso all’Orrido gratuito, al cinema e a tutti gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune e l’ideazione del Salta la fila, ovvero la possibilità di accesso diretto a un servizio, senza dover affrontare la coda allo sportello o in biglietteria, specificatamente rivolta ad utenti con disabilità”.

“Il Comune di Bellano cofinanzierà l’opera con ulteriori 3mila euro che andranno a sommarsi agli aiuti finora erogati all’importante realtà dell’associazionismo e del volontariato, che caratterizza il tessuto della nostra comunità e che da sempre sosteniamo convintamente” prosegue Calvasina.

“Come previsto dal bando – ricorda Antonio Rusconi Sindaco di Bellano – l’attrezzatura verrà data in comodato d’uso gratuito a Vele a Colori SSD che da tempo si occupa di rendere sempre più accessibili e inclusivi gli sport e in generale le attività legate al nostro Lago, anche collaborando con altre associazioni che operano sul nostro Comune”.

“Un ringraziamento di cuore al Comune di Bellano – chiosa Matteo Raveglia Presidente di Vele a Colori SSD – che partecipando ad un bando regionale nell’ambito dell’accessibilità e sport/attività ludiche inclusive ha deciso di intraprendere un progetto legato proprio all’acqua. Grazie alla rampa fruibile con ogni tipo di carrozzina e al sollevatore già presente negli spazi a nostra disposizione posti all’interno dell’area del Circolo Vela di Bellano, sarà possibile imbarcare sulle tipiche “lucie”, motoscafi e barche a vela chiunque lo desideri, senza alcuna limitazione dovuta a disabilità motorie. Grazie a questa struttura, unitamente all’acquisto della speciale imbarcazione debitamente attrezzata, raggiungeremo uno dei nostri primi obiettivi: rendere Bellano un punto d’accesso al lago e alle sue attività per tutti”.