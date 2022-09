Interdetto il transito per verifiche alla galleria di Fiumelatte

Entro le fasce orarie 21 e 6 traffico deviato sullo svincolo di Abbadia, con possibilità di rientro in super allo svincolo di Bellano

FIUMELATTE – Prosegue fino al 3 ottobre la chiusura della ss36 indetta in direzione nord per consentire ai tecnici di ispezionare l’arcata d’ingresso della galleria in località Fiumelatte. Interessato dall’interdizione di transito il tratto compreso tra il km 57,700 e il km 75,200, attiva dalle ore 21 alle ore 6, a esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Per tutta la durata delle verifiche, i veicoli diretti a Nord saranno deviati, mediante apposita segnaletica, lungo la S.P. 72 con uscita obbligatoria allo svincolo di Abbadia Lariana (Km 57,700) e rientro in statale allo svincolo di Bellano (Km 75,230).

Contemporaneamente sarà chiusa al transito la rampa di ingresso in super dello svincolo di Mandello del Lario, località “Maggiana”, al km 60,600.