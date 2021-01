SS36. Lavori nella Monte Piazzo, statale chiusa martedì notte

Intervento di manutenzione nella galleria Monte Piazzo sulla SS36

La strada statale chiude dalle 21 di martedì alle 6 di mercoledì

COLICO – Anas ha programmato gli interventi per manutenzione programmata all’interno della galleria Monte Piazzo, in direzione confine Svizzera, lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in provincia di Lecco.

Al fine di poter eseguire in sicurezza gli interventi è necessario disporre la chiusura della galleria dal km 75,280 ( svincolo di Bellano) al km 91,600 (svincolo di Trivio di Fuentes) dalle ore 21 del 19 gennaio alle ore 6.00 del giorno successivo.

Durante l’esecuzione dei lavori, all’interno della Galleria Monte Piazzo, il traffico proveniente da Lecco verrà deviato lungo la S.P. 72, con uscita allo svincolo di Bellano e rientro in statale allo Svincolo di Colico Trivio di Fuentes.