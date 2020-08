SS36. Lavori notturni, il tunnel del S. Martino chiude per un mese (in direzione Milano)

Dal 24 agosto al 25 settembre la galleria del San Martino chiude di notte per lavori

Deviazione verso il lungolago per chi arriva da Sondrio e viaggia verso Milano

LECCO – Da lunedì 24 agosto a venerdì 25 settembre dalle 22 alle 6, esclusi i giorni festivi, sarà in vigore la chiusura al traffico veicolare della SS 36 (dal km 55+700 al km 50+150), direzione Milano, su tutte le corsie, per lavori di manutenzione straordinaria da parte di Anas per l’efficientamento energetico all’interno delle gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino”.

Sarà esclusa la chiusura della notte del 28 su 29 agosto e tutte le chiusure delle notti di sabato su domenica e domenica su lunedì.

Il percorso alternativo si svilupperà all’interno della viabilità del Comune di Lecco, nello specifico i veicoli provenienti da Sondrio, lasceranno la SS 36 al km 55+700 (uscita Lecco Orsa) e proseguendo in direzione Milano all’interno del percorso cittadino del Comune di Lecco, riprenderanno la statale al km 50+150 (ingresso Lecco Valsassina).

Inoltre da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, in orario notturno dalle 22 alle 6, saranno realizzati i lavori di manutenzione raccolta acque, con la chiusura al traffico della SS 36 dall’imbocco della galleria Valsassina, raccordo Lecco – Valsassina, dal km 0+000 al km 9+015, fra Lecco e Ballabio, con deviazione del traffico sulla parallela SP 62.