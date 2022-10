Carreggiata in direzione Sondrio chiusa al traffico dalle 22 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 novembre

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata in uscita allo svincolo di Bellano con prosecuzione sulle provinciali 62 e 72

LECCO – Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie sulla statale 36 tra Bellano e Trivio di Fuentes, in direzione Sondrio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, la carreggiata in direzione Sondrio sarà chiusa al traffico dalle 22 di mercoledì 2 novembre alle 5 di giovedì 3 novembre. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata in uscita allo svincolo di Bellano con prosecuzione sulle provinciali 62 e 72 fino al rientro sulla SS36 allo svincolo di Trivio di Fuentes.

A breve distanza da Trivio di Fuentes, sulla statale 402 “Valeriana”, RFI ha previsto l’intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello al km 2, nel comune di Dubino (SO). Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino a giovedì 3 novembre il tratto sarà chiuso al traffico con circolazione deviata sulla SS340 dir fino all’immissione sulla statale 36 al km 97,100.