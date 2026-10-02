SS36, nuovi lavori in arrivo nella galleria Luzzeno: interventi contro le infiltrazioni

Anas sta definendo il cronoprogramma e le limitazioni al traffico. Il cantiere dovrebbe partire nelle prossime settimane

Previsti interventi in entrambe le canne per eliminare le infiltrazioni d’acqua e ripristinare i rivestimenti in calcestruzzo. Possibili restrizioni anche di giorno, ma l’obiettivo è ridurre al minimo i disagi

MANDELLO – Nuovi lavori importanti sono in programma nella galleria Luzzeno, lungo la Statale 36, nel territorio di Mandello. Il cantiere dovrebbe partire a breve, si ipotizza nelle prossime settimane, e interesserà entrambe le canne del tunnel, con interventi finalizzati soprattutto a risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua e a ripristinare i rivestimenti in calcestruzzo.

Al momento, però, non è ancora stato definito il cronoprogramma dei lavori e nemmeno il calendario delle conseguenti limitazioni alla circolazione. “Stiamo definendo le limitazioni in modo da limitare al minimo i disagi al traffico diurno lungo la SS36”, fanno sapere da Anas. La portata degli interventi rende quindi possibile che, nel corso del cantiere, si rendano necessarie chiusure o restringimenti anche nelle ore diurne, oltre alle consuete lavorazioni notturne.

Proprio questo è uno degli aspetti ancora al vaglio dei tecnici. Anas sta lavorando alla definizione delle modalità operative cercando di contenere il più possibile l’impatto sulla circolazione lungo una delle arterie più trafficate del territorio lecchese. Un quadro più preciso dovrebbe emergere con la predisposizione del cronoprogramma definitivo, dal quale dipenderanno durata dei lavori, eventuali chiusure, restringimenti e deviazioni.

Una galleria già interessata da problemi e interventi

Non è la prima volta che la galleria Luzzeno richiede lavori legati al rivestimento e alla gestione dell’acqua.

Nel dicembre 2022 la carreggiata sud della SS36 era stata interessata dalla caduta di calcinacci all’interno della galleria. La Statale era stata inizialmente chiusa e successivamente riaperta con il transito consentito su una sola corsia, mentre durante la notte erano stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Un episodio più recente risale invece al settembre 2024, quando nella canna in direzione Milano si era verificato il distacco di alcune canaline in lamiera grecata utilizzate per la captazione delle acque. Anche in quel caso Anas aveva dovuto avviare lavori di ripristino della volta della galleria. La seconda fase di quel cantiere aveva comportato restrizioni significative: nei giorni feriali la corsia di sorpasso era rimasta chiusa tra le 5 e le 21, mentre durante la notte era stata prevista la chiusura completa della carreggiata verso Milano, con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale tra Bellano e Abbadia.

Per conoscere nel dettaglio le conseguenze sulla viabilità bisognerà attendere: la definizione del calendario sarà infatti decisiva soprattutto per capire se e per quanto tempo saranno necessarie limitazioni anche nelle fasce diurne.