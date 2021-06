SS36. Ultimi giorni di cantiere, Anas: “Tempi allungati per ridurre i disagi”

I lavori (e le code) sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia hanno i giorni contati. Ultima settimana

Anas: “Rimodulando le modalità di cantiere per ridurre i disagi, si sono inevitabilmente allungati i tempi dell’intervento”

In merito alle code registrate oggi lungo la carreggiata nord della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” tra Lecco e Abbadia Lariana in corrispondenza del cantiere di lavoro per la sostituzione delle barriere di sicurezza, precisiamo che

“Le modalità di cantiere adottate inizialmente sono state successivamente rimodulate proprio al fine di contenere i disagi al traffico, anche a seguito degli incontri che si sono svolti al tavolo tecnico presso la Prefettura di Lecco per le necessarie condivisioni” spiegano da Anas – L’assetto del cantiere è stato studiato per ridurre le possibili code, ad esempio sospendendo la limitazione in carreggiata sud dalle ore 20:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e a partire dal venerdì in entrambe le direzioni (dalle 14:00 del venerdì per la carreggiata nord)”.

“Per effetto di tali rimodulazioni – aggiunge l’ente stradale – il cantiere ha inevitabilmente subito un allungamento dei tempi di lavoro che, nonostante l’adozione di tutte le precauzioni, ha determinato il prolungarsi degli interventi fino a giugno inoltrato con imprevedibili formazioni di code”.

Quelli della prossima settimana saranno comunque gli ultimi giorni di lavoro diurno del cantiere: “Il completamento degli interventi, attivato allo scopo di elevare il livello di servizio della statale nonché la sicurezza per gli utenti in transito – fanno sapere da Anas – è previsto entro venerdì 2 luglio. Eventuali interventi localizzati di finitura saranno eseguiti esclusivamente in orario notturno”.