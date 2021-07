Statale 36. Dalle 14 di oggi riapre una corsia nella galleria Fiumelatte

A differenza di quanto annunciato non serviranno bypass e doppio senso in marcia in carreggiata Sud

Anas comunica il cambio di programma: “Sarà ripristinata la circolazione su una corsia. Il cantiere terminerà il 13 agosto”

LECCO – Dopo la prima giornata di disagi, ieri, con code e rallentamenti tra Lecco e Bellano per la chiusura della carreggiata Nord della Statale 36 a seguito dell’incendio del bus nella galleria Fiumelatte, una bella sorpresa per gli automobilisti che devono percorrere l’importante strada di collegamento tra Lecco e la Valtellina.

A partire dalle ore 14 di oggi, giovedì 15 luglio, sarà ripristinata la circolazione all’interno della galleria Fiumelatte, dal km 70,300 e il km 72,000, in direzione Sondrio. L’intervento di Anas – che si è attivata nell’immediato – è consistito, oltre alla rimozione del materiale dal piano viabile e alla conseguente pulizia, nella messa in sicurezza della galleria, attraverso numerose ispezioni e attività di controllo degli impianti, sempre allo scopo di ripristinare la normale viabilità.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 14 di oggi, il transito dei veicoli in direzione Nord, verrà consentito sulla corsia di marcia o sorpasso, a seconda delle esigenze del cantiere. Sarà attivo un restringimento della sede stradale per consentire ulteriori lavorazioni di ripristino degli impianti a servizio della galleria danneggiati dall’incendio. Il cantiere terminerà alle ore 18 del 13 agosto.

A differenza di quanto annunciato all’inizio, quindi, non ci saranno la chiusura totale della galleria per due settimane e la realizzazione del bypass di circa 12 chilometri con doppio senso di circolazione sulla carreggiata Sud tra Bellano e Mandello. Dopo i pesanti disagi di ieri, mercoledì, che hanno coinvolto tutta la viabilità del lago, arriva questa bella notizia con una scelta volta a limitare al minimo i disagi, soprattutto in vista del prossimo fine settimana con il traffico sempre intenso di turisti da e per la Valtellina.