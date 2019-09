Stazione di Olcio sempre più accogliente, arriva anche il bookcrossing

Prosegue l’attività di Concertando che sta riqualificando la stazione

Sostituita la porta dei bagni e la sala d’attesa si arricchisce di libri

MANDELLO – A piccoli passi, la stazione di Olcio sta piano piano rinascendo: merito del lavoro dei volontari di Concertando, associazione mandellese che ha trovato una nuova ‘casa’ nei locali dell’edificio delle ferrovie e che nell’ultimo anno si è impegnata nella sua riqualifica.

Dopo aver sistemato la pavimentazione della sala d’attesa, l’associazione ha destinato il contributo assegnatole dall’amministrazione comunale per il rifacimento dei bagni. Con RFI è invece in corso un momento di confronto per poter installare un sistema di videosorveglianza che metta al riparo la stazione da vandalismi (purtroppo già accaduti) e la renda più sicura. Sistemate nel frattempo anche le grondaie del tetto.

“Ci stiamo muovendo su questi due fronti, Comune e Ferrovie, per cercare di portare avanti questo intervento di valorizzazione della stazione – spiega Giuseppe Martinelli, presidente di Concertando – presto dovrebbe essere migliorata anche l’illuminazione pubblica nel perimetro della stazione, con l’installazione di luci a led”.

L’associazione intanto ha provveduto a rendere più gradevoli anche gli spazi esterni con la preparazione di un’aiuola e una seconda già in cantiere, grazie alle donazioni della cittadinanza e il volontariato di Marco Vergottini che le ha allestite.

Una novità che in questi giorni aspetta gli utenti della stazione è il bookcrossing, libri liberamente scambiali tra i viaggiatori che potranno depositare sul tavolo allestito nella sala d’attesa. Ci penseranno i volontari a catalogarli e presto sarà installata una scaffalatura dove saranno riposti a disposizione degli interessati.

“Vogliamo che la sala d’attesa della stazione non sia chiusa per il rischio di qualche vandalismo – conclude Martinelli – ma che possa essere un luogo di scambio e di incontro con la cultura”.

Questa domenica Concertando sarà a Lecco per Manifesta2019, l’evento dedicato alle realtà associazionistiche del territorio,