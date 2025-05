Stefano Foschini riconfermato alla guida della Sezione Alpini Alto Lario di Colico

Rinnovato anche il direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni

COLICO – Nessun cambio al vertice per la Sezione ANA “Alto Lario” di Colico, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali che si sono svolte il 16 maggio. A uscire dalle urne con una riconferma netta è stato Stefano Foschini, che resterà alla guida della Sezione per un nuovo mandato. Una conferma accolta con soddisfazione da soci e simpatizzanti, simbolo di una fiducia radicata nella continuità.

Assieme a Foschini, è stata rinnovata anche la squadra dei consiglieri, con l’elezione di dieci rappresentanti in arrivo da diversi Gruppi del territorio: Giuseppe Alietti e Luigi Bernardi per il Gruppo di Colico, Diego Aliprandi da Pianello del Lario, Mario Bazzi da Dorio, Andrea Mazza da Cremia, Vittorino Maffioli da Catasco, Sergio Pandiani da Tremenico, Corrado Salicetti da Vestreno, Nedo Toffalori da Musso e Simone Tunesi da Domaso.

Importante anche il passaggio dedicato alla supervisione economica, con l’elezione dei Revisori dei Conti: Peppino Bettiga, Graziano Fognini e Roberto Zugnoni, tutti provenienti dal Gruppo di Colico, segno di un presidio saldo su uno degli aspetti più delicati della gestione associativa.

Gli eletti resteranno in carica per i prossimi tre anni. Un mandato che si preannuncia denso di impegni e iniziative, nel solco della tradizione alpina che da sempre caratterizza l’attività dell’ANA sul territorio lariano.

Lo sguardo è già puntato al mese di novembre, quando, nella prossima riunione del Consiglio Direttivo, si procederà con l’elezione dei Vicepresidenti e del Segretario, completando così l’organigramma.