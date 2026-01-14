Stipsi, un disturbo diffuso ma poco discusso: stasera un incontro a Mandello

Quest’anno l’attenzione si concentra sulla stipsi, comunemente nota come stitichezza. Non si tratta di una vera e propria malattia, ma di un disturbo estremamente diffuso e, soprattutto, molto stressante per chi ne soffre. La stipsi può compromettere in modo significativo le attività quotidiane, influenzando il benessere fisico e psicologico e portando spesso a un peggioramento della qualità della vita.

I numeri parlano chiaro: nei Paesi occidentali la stipsi colpisce mediamente tra il 15% e il 20% della popolazione, con percentuali che aumentano sensibilmente in alcune fasce specifiche. Ne soffre circa il 40% degli anziani sopra i 65 anni e una percentuale analoga delle donne in gravidanza. Il disturbo presenta inoltre una netta prevalenza nel sesso femminile, che rappresenta fino all’80% dei casi. In Italia si stima che circa 13 milioni di persone convivano con il cosiddetto “intestino pigro”: nove milioni donne e quattro milioni uomini. Tra le conseguenze più comuni vi è il ricorso frequente ai lassativi, spesso utilizzati come unica soluzione per alleviare il disagio.

Di questo tema si parlerà stasera, mercoledì 14 gennaio alle ore 21, presso la Sala Civica di via Dante Alighieri 47. A intervenire saranno la dott.ssa Francesca Verzeri, fisioterapista specializzata in riabilitazione pelvica, e lo stesso dottor Missaglia, specialista in Scienze dell’Alimentazione, Dietologia ed Endocrinologia sperimentale. Durante l’incontro verranno illustrati i principali fattori che contribuiscono al disturbo e le possibili strategie di prevenzione e gestione, con un approccio integrato che unisce alimentazione, stile di vita e interventi mirati.

Nel corso della serata saranno inoltre proposti esercizi semplici e pratici, da poter eseguire quotidianamente, pensati per migliorare la funzionalità intestinale e favorire un maggiore benessere generale.

“Ci auguriamo che questi incontri possano offrire alla cittadinanza utili informazioni e suggerimenti per la salute, anche su temi poco discussi ma che risultano fortemente debilitanti nella vita quotidiana”, ha commentato Doriana Pachera, assessore alle Pari Opportunità del Comune.

Al termine dell’incontro è previsto uno spazio di confronto diretto con gli specialisti, durante il quale i partecipanti potranno porre domande, chiarire dubbi e soddisfare eventuali curiosità, in un clima informale e di dialogo aperto. Un’occasione preziosa per informarsi e prendersi cura della propria salute in modo consapevole.