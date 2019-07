Strada in sicurezza, a Bellano torna a doppio senso la SP72

Il restringimento era stato posto dopo la caduta di massi dal versante

Ora la provinciale in località Tre Madonne può riaprire completamente

BELLANO – Torna percorribile su entrambe le corsie la strada provinciale in località Tre Madonne di Bellano: in questi giorni si sono concluse le opere di messa in sicurezza della parete rocciosa dalla quale si erano verificate delle scariche di sassi, a novembre e a marzo.

La corsia a monte era stata chiusa e protetta con dei newjersey e nelle ultime settimane erano stati avviati i lavori per rimettere in sicurezza il versante.

Oggi la notizia giunta dalla Provincia della revoca dell’ordinanza, con la quale era stato istituito il senso alternato e la riapertura della strada a doppio senso di marcia.