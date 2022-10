La risposta positiva di Regione Lombardia al bando partecipato dal Comune di Mandello

Inizio dei lavori di manutenzione su tre tratte del territorio previsto entro l’anno

MANDELLO – Hanno avuto un esito favorevole i risultati della partecipazione al bando regionale tramite Comunità Montana per ottenere il contributo di 180.000 euro necessario a realizzare degli interventi su alcune strade agro-silvo-pastorali presenti sul territorio di Mandello. La risposta era attesa entro il mese di settembre, e tutte e tre le opere in programma hanno ricevuto il benestare di Regione Lombardia.

In particolare, i lavori si focalizzeranno sulla via che dai Saioli conduce a Valle Vigio, sulla tratta che va da Rongio al Ponte di Ferro e infine il pezzo di strada che da Rongio porta fino all’Acqua del Merlo.

“Non sappiamo ancora quando partiranno i lavori – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Tagliaferri – per ora ci è arrivata solo la comunicazione ufficiale di aggiudicazione del bando. Prima di dare il via agli interventi bisognerà istituire una gara tramite Comunità Montana e dovrà essere individuata la ditta predisposta ad attuarli”.

L’obiettivo a livello di tempistiche è cercare comunque di restare entro l’anno, anche perché “soprattutto il tratto di strada verso il Ponte di Ferro necessita di manutenzioni importanti“, conclude Tagliaferri.