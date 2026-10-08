Strage di Linate, 25 anni dopo Abbadia ricorda Natale Cameroni

Il sindaco Roberto Sergio Azzoni ha partecipato alla cerimonia in commemorazione delle vittime nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano

Nell’incidente dell’8 ottobre 2001 morirono 118 persone. Tra loro anche Cameroni, classe 1944, che lasciò la moglie e una figlia. Lavorava come consulente per la ditta Adelchi Ferrari di Lecco

ABBADIA – Venticinque anni dopo, Abbadia Lariana torna a ricordare Natale Cameroni, il concittadino morto nella tragedia aerea di Linate dell’8 ottobre 2001. Nel giorno dell’anniversario il sindaco Roberto Sergio Azzoni ha partecipato alla commemorazione delle vittime, celebrata nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano e officiata dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini.

Per la comunità abbadiense quella tragedia ha infatti anche un volto e una storia ben precisi. Natale Cameroni, classe 1944, era stato direttore della Ilexport e al momento dell’incidente lavorava come consulente per la ditta Adelchi Ferrari di Lecco. Si trovava tra i passeggeri del volo Sas coinvolto nello schianto. Lasciò la moglie e una figlia.

Erano le 8.10 dell’8 ottobre 2001 quando all’aeroporto di Milano Linate si verificò uno dei più gravi incidenti della storia dell’aviazione italiana. In condizioni di nebbia molto fitta, un Cessna Citation CJ2 privato entrò sulla pista principale e si scontrò con un McDonnell Douglas MD-87 della Scandinavian Airlines, che stava decollando.

Dopo l’impatto, l’aereo di linea proseguì la propria corsa fino a schiantarsi contro un edificio dell’aeroporto. Il bilancio fu drammatico: 118 persone persero la vita, tra passeggeri, membri degli equipaggi e lavoratori a terra. Tra loro c’era anche Cameroni, partito quella mattina e mai più tornato ad Abbadia.

A distanza di un quarto di secolo, il Comune ha voluto essere presente alla cerimonia milanese per mantenere vivo il ricordo del proprio concittadino e di tutte le vittime. “A lui e a tutte le vittime dell’incidente è rivolto il ricordo dell’Amministrazione comunale in questa tragica ricorrenza”, è il messaggio dell’Amministrazione.