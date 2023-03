Street Art, iniziative per colorare Mandello e Barzanò

‘Mandello Living Art’ e ‘Street Art. Arte inclusiva di strada’ i due progetti

Entrambi hanno come base l’idea di coinvolgere i giovani nella realizzazione di murales in alcuni punti delle cittadine

MANDELLO/ BARZANÒ – La Street Art come strumento di riqualifica urbana e forma artistica in grado di cambiare i volti delle cittadine: Mandello e Barzanò, seguendo due percorsi diversi, utilizzeranno questa tecnica coinvolgendo soprattutto i giovani, attraverso i progetti ‘Mandello Living Art’ e ‘Street Art, arte inclusiva di strada’.

‘Mandello Living Art’

Prima edizione che vede collaborare Comune, Living Land, Cooperativa Sociale Sineresi e Punto Giovani promuovere l’iniziativa ‘Mandello Living Art’, rivolta ai giovani del territorio che vogliono impegnarsi nella valorizzazione e nella cura del bene comune, attraverso il linguaggio artistico della street art. Un progetto di cittadinanza attiva, che prevede il confronto tra ragazzi, professionisti e istituzioni per realizzare un murale negli spazi esterni della Biblioteca Comunale, dove più generazioni si incontrano e confrontano. Proprio all’interno del Centro Anziani, si terranno i laboratori per i ragazzi.

Due i percorsi artistici strutturati: uno rivolto agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado dell’ICS di Mandello e uno organizzato con gli Istituti superiori del territorio ad indirizzo Artistico e Grafico, tutti contattati sin dalla prima fase di studio del progetto. Il percorso sarà strutturato in momenti propedeutici e preliminari svolti in aula, finalizzati ad acquisire le tecniche base della Street Art, momenti di approfondimento sulla Street Art come forma artistica, creazione di materiali/pannelli artistici, come sperimentazione pratica delle varie tecniche e infine la realizzazione del murale stesso, a più mani con i docenti/artisti, i più piccoli invece diventeranno loro stessi artisti: i materiali realizzati nei laboratori saranno esposti durante un evento pubblico previsto nel mese di giugno, a conclusione del progetto.

Grazie alle competenze tecniche degli esperti e quelle educative degli adulti, saranno garantite la qualità delle opere realizzate, l’accompagnamento del gruppo e l’approfondimento di alcuni temi di interesse. L’intenzione è di coniugare workshop laboratoriali e approfondimenti sull’arte urbana (graffiti writing e street art), che possano consentire la ripresa e la rielaborazione dei contenuti legati al tema ‘Generazioni a confronto’, proposto dall’Amministrazione comunale.

Se questa prima esperienza dovesse andare a buon fine, si prevedono più edizioni di ‘Mandello Living Art’ ciascuna caratterizzata, come esito finale, dalla realizzazione di un murale, in un luogo da identificare di volta in volta. Il tema definito dall’Amministrazione costituirà il filo di congiunzione tra le singole opere e garantirà la continuità dell’esperienza. L’obiettivo del Comune, con questo progetto, è promuovere l’inclusione e la coesione sociale, anche per combattere la dispersione scolastica.

I ragazzi più grandi delle scuole superiori prenderanno parte sia alla fase di ideazione sia a quella operativa; gli allievi delle scuole medie potranno invece sperimentarsi nella preparazione di pannelli espositivi e in una performance artistica finale.

‘Street Art. Arte inclusiva di strada’

Anche l’Amministrazione comunale – Assessorato ai Servizi Sociali di Barzanò, sulla scia del successo riscontrato lo scorso anno con la decorazione della casetta Enel di via Risorgimenti e i pannelli ospitati dalla Sala Civica di via Colli, propone un progetto intitolato ‘Street Art. Arte inclusiva di strada’, al via il prossimo settembre. Anche in questo caso, coinvolti direttamente i giovani attraverso una chiamata pubblica sui social media, e forte la valenza sociale dell’iniziativa, funzionale a valorizzare impegno e creatività.

Accompagnati da writer ed educatori professionisti, si cimenteranno nella realizzazione di un murales progettato interamente da loro. Quest’anno il Comune vuole coinvolgere anche i cittadini, proponendo loro di mettere a disposizione uno spazio privato per questa attività: potrebbe essere una parete di un edificio, oppure un muretto in buone condizioni e in zone di passaggio, in modo che sia ben visibile a tutti, purché sufficientemente ampio da poter ospitare un’opera di street art. Il Comune di Barzanò si farà carico di tutti i costi del progetto: nessun contributo verrà chiesto al proprietario, così come ai ragazzi che aderiranno. Chi fosse interessato può scrivere a: servizisociali@comune.barzano.lc.it.