Pic nic, cinema all’aperto e falò nell’incantevole balcone sul lago

In tanti hanno voluto partecipare alla tradizionale festa della Croce

BELLANO – Successo per la notte da leoni all’Alpe Camaggiore. Il temporale pomeridiano non ha scoraggiato le persone che ieri, sabato, hanno raggiunto il balcone panoramico sul lago per prendere parte alle iniziative promosse da Comune e associazioni in occasione della tradizionale festa della Croce.

Grazie ai volontari della Protezione civile è stato garantito un afflusso sicuro e contingentato, così da permettere che tutto si svolgesse in tranquillità. Ai piedi della Croce, con il meraviglioso panorama del lago davanti, i partecipanti hanno potuto prendere parte al pic nic all’aperto e godersi poi, sotto le stelle, la proiezione de “Il re Leone”, uno dei film cult della Disney.

A seguire poi un gran falò per riscaldare la notte e darsi così appuntamento al mattino presto con sveglia alle 6 per partecipare alla mungitura delle mucche e poi, dopo la colazione a base di prodotti di alpeggio, alla grande caccia al tesoro nei boschi. Al termine, alle 11, la messa con la benedizione della croce.