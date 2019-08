Svincolo di Maggiana, il Comitato: “In Regione se ne è parlato con superficialità”

Le precisazioni del Comitato Maggiana non si tocca

“Rimaniamo basiti dalla superficialità con cui i consiglieri Piazza e Formenti hanno trattato l’argomento”

MANDELLO – “A fronte dell’emendamento dei Consiglieri Regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti presentato nel Consiglio Regionale del 26 luglio nel quale si richiede l’impegno da parte della Giunta Regionale di finanziare l’opera dello svincolo di Maggiana per 300.000 euro, riteniamo doveroso fare alcune precisazioni riguardo al testo che presenta a nostro parere gravi lacune di informazione”.

‘Troppa superficialità’

Il Comitato Maggiana non si tocca ‘punta il dito’ contro l’emendamento presentato dai due consiglieri regionali a Palazzo Pirelli. ‘Troppa superficialità’ nel trattare l’argomento, a detta del Comitato che è entrato nel merito dell’Ordine del giorno evidenziandone le ‘criticità’: “Al primo punto dell’ Odg dell’emendamento di consiglieri Regionali firmatari dichiarano che “ad oggi visto i volumi di traffico risulta necessario snellire il transito veicolare nel comune di Mandello del Lario e nei comuni rivieraschi della trada Provinciale 72 del lago”. Dichiarazione totalmente inesatta e non veritiera – hanno dichiarato dal Comitato – in quanto secondo l’indagine del traffico il flusso veicolare maggiore è nella direzione dalla città metropolitana di Milano verso Nord e viceversa, mentre l’opera in trattazione e per cui si richiede il finanziamento va nella direzione opposta ovvero dalla Valtellina in direzione sud con uscita Mandello del Lario e viceversa”.

L’indagine del traffico

“Secondo l’indagine del traffico svolta dal comune di Mandello – proseguono – la realizzazione dell’opera avrà un’influenza del 2% sul traffico veicolare. Nella parte conclusiva si sottolinea l’inopportunità di tale opera e si suggerisce invece l’attuazione di altre modalità di mobilità sostenibile. Questa percentuale d’influenza è quantificata in un aumento dei 300-400 macchine al giorno che insisteranno sulla strada cittadina di via per Maggiana, considerata strada di montagna in quanto non presenta la segnaletica orizzontale di mezzaria e di semplice collegamento tra il paese e la frazione”.

“Risulta essere inoltre poco illuminata, priva di marciapiedi e con molteplici criticità di sicurezza per i pedoni e gli abitanti della frazione interessata in quanto molti cittadini vedono le proprie abitazioni a ridosso della strada interessata. Un aumento del traffico metterebbe in pericolo anche l’incolumità dei cittadini stessi. Ci domandiamo dunque Spett. Consiglieri Regionali se eravate a conoscenza di questa indagine e di queste informazioni prima di redarre questo punto dell’emendamento oppure siete andati alla cieca solo per un mero interesse elettorale , in vista delle elezioni amministrative del 2020 a Mandello del Lario?”.

E ancora: “Ci sorgono inoltre molteplici perplessità sul consigliere Piazza, in quanto pur essendo stato nei luoghi in cui si prospetta la realizzazione della bretella e avendo potuto constatare anch’esso le criticità presenti nel territorio e l’ulteriore problematica di inquinamento olfattivo presente nall’area, continua a sostenere l’opera. Ci levi una curiosità consigliere. Forse gli interessi partitici ed elettorali prevalgono sulla salvaguardia del territorio, sull’impatto ambientale e sulle problematiche viabilistiche che si verrebbero poi a verificare?”.

“Lo svincolo avrebbe un impatto importante”

Il Comitato continua poi: “Nella valutazione dell’Ordine del Giorno i consiglieri Piazza e Formenti hanno dichiarato che ‘la realizzazione dello svincolo consentirà il transito di parte del traffico leggero, diminuendo il congestionamento della provinciale 72 del lago e consentendo una nuova immissione in superstrada tra lo svincolo di Bellano ubicato a monte della Strada Statale 36 lungo la strada Provinciale 62 della Valsassina e inversione di marcia in località Pradello’. Non sussiste nessun congestionamento nella direzione Nord, ovvero nel tratto che da Mandello del Lario va in direzione Colico, della sp72. L’opera nel tratto di Mandello risulterebbe di un importante impatto per il paese rivierasco in quanto la bretella porterebbe il traffico veicolare in centro al paese e non esistono collegamenti idonei tra l’opera in trattazione e i due paesi di Mandello ed Abbadia Lariana”.

“Mettiamo a conoscenza i consiglieri che l’indagine del traffico ha sottolineato come ‘altre interviste a persone in arrivo da comuni siti a nord del lago Di Como o conducenti diretti verso nord, intercettati sulla sp72 evidenziano un flusso di mezzi che preferisce percorrere la SP 72 al posto della SS36 e di conseguenza non impegna lo svincolo” hanno precisato dal Comitato. “Durante la discussione in consiglio Regionale, il consigliere Mauro Piazza ha dichiarato ‘l’esistenza dello svincolo di esclusivo interesse comunale e non inserita in un piano di una visione globale della gestione del traffico nel territorio rivierasco’. Vogliamo sottolineare che ad oggi non esiste nessun svincolo ma esiste solo il collegamento tra le due aree di servizio e il sottopasso sono ad uso solo ed esclusivo del mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza. L’allargamento delle corsie sono state soggette a denuncia di abuso edilizio nei confronti di Anas”.

L’invito alle istituzioni

Il Comitato conclude: “Rimaniamo basiti dalla superficialità di come è stato trattato e disquisito tale argomento e dalle numerose lacune di carattere informativo che abbiamo potuto riscontrare da parte dei consiglieri regionali Piazza e Formenti. Per concludere invitiamo gli organi istituzionali preposti a una revisione del finanziamento per un’opera inutile e di forte impatto ambientale su un territorio già interessato da innumerevoli problematiche di carattere ambientale e di consumo di suolo e di impegnare invece i soldi pubblici dei cittadini lombardi nella manutenzione della SS36”.