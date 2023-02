Svincolo di Mandello. L’uscita ora è ‘visibile’: installati i cartelli

La segnaletica era attesa dall’inaugurazione dello svincolo, ormai due anni fa

A rendere lungo l’iter una serie di autorizzazioni. Tra realizzazione e installazione, l’opera ha richiesto 20 mila euro

MANDELLO – Dopo un’attesa lunga due anni, precisamente da dicembre 2020 quando lo svincolo di Mandello venne inaugurato, ora troneggiano sulla SS36 i cartelli che segnalano l’uscita ‘Mandello’ per i viaggiatori in arrivo da Sondrio. Un’assenza che nel tempo aveva reso lo svincolo non di immediata identificazione da parte degli utenti, che ora potranno imboccare senza più esitazioni la bretella. Nel complesso la realizzazione dei cartelli e l’installazione, a carico del Comune e svolte seguendo le direttive di Anas, hanno richiesto 20 mila euro.

Ad allungare le tempistiche di montaggio soprattutto le autorizzazioni, come racconta il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli: “Servivano permessi relativi alla tipologia di cartello, a quali e quante scritte inserire, alla posa dei plinti e della segnaletica stessa. Oltre a Mandello, abbiamo indicato solo Varenna, Abbadia e il lago perché spazi e grandezze non erano sufficienti per segnalare altro”.