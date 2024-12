Tanti gli eventi per il festeggiare il periodo natalizio a Varenna

Fittissimo il programma di iniziative promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine

Nei giorni 21, 22 e 23 dicembre alle ore 14.30 arriva Babbo Natale con il suo elfo in Vaporetto al pontile galleggiante di Varenna

VARENNA – Varenna si prepara per il periodo delle festività ricco di emozioni e di eventi, grazie alla consueta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le varie associazioni.

Le luci natalizie per il borgo sono state accese, così come la possibilità di vedere e “sentire” il Presepe nell’antica chiesa romanica di San Giovanni Battista, visitabile nei giorni prefestivi alle ore 17.30 e festivi alle ore 10.30 e alle ore 17.30.

Si prosegue con la consueta “Buseccata in compagnia” con scambio di auguri, che si svolgerà nella sala polifunzionale di Via Roma (con prenotazione obbligatoria) giovedì 19 dicembre a partire dalle ore 19.30, a cura della Pro Varenna e del Gruppo Alpini sezione di Varenna.

Nei giorni 21, 22 e 23 dicembre alle ore 14.30 arriva Babbo Natale con il suo elfo in Vaporetto al pontile galleggiante di Varenna. Martedì 24 dicembre appuntamento invece alla Riva Grande sempre in vaporetto dalle ore 16.30, a seguire corteo fino a Piazza San Giorgio, distribuzione regali e merenda. Il 29 dicembre, con inizio alle ore 21.00, nella

chiesa parrocchiale di San Giorgio, l’Amministrazione Comunale di Varenna propone come ogni anno il Grande Concerto Di Natale, a cura dell’Opera Simphony Orchestra diretta dal Maestro Maurizio Tambara, che presenterà un programma interamente dedicato alla tradizione natalizia. Prima del concerto verranno consegnate dal Sindaco Mauro Manzoni le borse di studio agli studenti meritevoli di Varenna.

Il 31 dicembre si saluterà l’anno che termina e si festeggerà l’anno che arriva in piazza San Giorgio, a partire dalle ore 23, in compagnia Giorgino Dj, Roby’s Dj e Max KingArt Dj. In caso di maltempo l’evento si terrà nella sala polifunzionale di via Roma. Il 2 gennaio alle ore 21.00, nella chiesa di San Giorgio, si esibirà il Coro Gospel Greenslever diretto da Fausto Caravati.

Cala il sipario sugli eventi natalizi il pomeriggio del 6 gennaio dove si festeggerà insieme l’arrivo della Befana.