“Tartaday” a Molteno con le guardie Oipa che salvano anche un riccio

Ripulita la fontana di Villa Rosa a Molteno dove vivono oltre cento tartarughe

Volontari di Oipa al lavoro, controllate le tartarughe e trovato un riccio ferito

MOLTENO – La premessa è d’obbligo: non si dovrebbero mai abbandonare gli animali, un imperativo che vale doppio per le tartarughe dalle ‘orecchie rosse’, considerate una specie esotiche infestanti e dannose per l’habitat dove vengono immesse.

Succede che queste tartarughine d’acqua dolce, spesso e volentieri regalate ai bambini, acquistate alle fiere o negozi di animali, vengano poi ‘scaricate’ in laghi, corsi d’acqua o fontane. Nella fontana del parco comunale di Villa Rosa a Molteno ce ne sono ben 103: tante ne hanno contate i volontari e le guardie ecologiche dell’Oipa di Lecco che sabato si sono date da fare in aiuto delle testuggini.

E’ il ‘Tartaday’ come è stata ribattezzata la giornata. “Una volta all’anno si provvede alla pulizia della vasca e in quell’occasione provvediamo a controllare le tartarughe, le cataloghiamo, verifichiamo che stiano bene” spiega Diana Rigamonti, coordinatrice del nucleo di Lecco delle guardie ecologiche Oipa.

La ‘carica’ delle cento e oltre testuggini hanno dimensioni molto diverse tra loro, la più grossa arriva a pesare 2,8 kg mentre la più piccola solo 120 grammi. “Cinque di loro sono risultate malate – fa sapere Diana che ha seguito l’intervento insieme alla sua vice Debora Masciadri – presentavano delle micosi sul guscio e sono state portate dal veterinario”

Durante la giornata, all’interno del parco è stato rinvenuto anche un riccio ferito. A trovarlo sono stati i cani molecolari impegnati in un’esercitazione. “Aveva ferite probabilmente causate da un decespugliatore, è possibile che sia stato colpito inavvertitamente durante il taglio erba – prosegue la referente di Oipa – lo abbiamo portato dal veterinario”.

Una giornata accolta con soddisfazione anche dal municipio. Siamo contentissimi del vostro servizio! Grazie davvero per la vostra professionalità!” è il messaggio del Comune ai volontari.