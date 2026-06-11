TEDxBellano 2026, all’Orrido si esplorano gli “Abissi” tra psicologia, sport, legalità e storie di vita

Cinque speaker e un tema che invita a guardare oltre l’ignoto

Novità 2026 l’afterparty gratuito con il duo AlberiNoi

BELLANO – Torna nella suggestiva cornice dell’Orrido di Bellano TEDxBellano, l’evento dedicato alle “idee che meritano di essere diffuse”, in programma venerdì 3 luglio dalle 18.00.

Per la sua quarta edizione, dopo i temi “Lago della Bilancia”, “Viceversa” e “Salto nel vuoto”, la manifestazione sceglie come filo conduttore “Abissi”, un concetto che richiama tanto le profondità fisiche quanto quelle interiori.

“C’è un punto, nell’Orrido di Bellano, in cui le pareti si stringono verso l’ignoto: la luce si assottiglia, l’acqua scompare nel buio e il fondo svanisce. È da questa sensazione sospesa tra vertigine e meraviglia che nasce il tema dell’edizione 2026”, spiegano gli organizzatori.

L’abisso viene interpretato come ciò che sfugge allo sguardo e alla comprensione: un luogo fisico e mentale che vive nelle profondità dell’oceano ma anche nelle fragilità umane, nei silenzi, nelle emozioni e nelle distanze che separano persone e culture. L’obiettivo dell’evento sarà quello di trasformare l’incertezza in opportunità, scoperta e cambiamento attraverso punti di vista differenti.

I protagonisti sul palco

Tra gli speaker annunciati figura Alessia Romanazzi, psicologa e psicoterapeuta conosciuta anche per il progetto divulgativo “Io non mi stresso”. Nel suo intervento affronterà il tema dei traumi, dell’ansia e dei blocchi emotivi, partendo dall’idea che i sintomi siano messaggi da comprendere più che problemi da eliminare.

Ci sarà poi Marco Galbiati, imprenditore e fondatore dell’associazione “Il tuo cuore la mia stella”, nata dopo la perdita prematura del figlio. Una testimonianza che intreccia dolore, solidarietà e impegno sociale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla donazione di organi.

Sul palco anche Laura Gisella Bono, regista e autrice teatrale nata in Uruguay e trasferitasi in Italia da bambina. Attraverso il teatro ha raccontato per anni le proprie radici e il tema dell’emigrazione italiana. Nel 2024 ha affrontato una malattia oncologica trasformando quell’esperienza in una storia di resilienza e rinascita.

A rappresentare il mondo dello sport sarà Gianluca Genoni, tra i più grandi apneisti della storia, autore di 18 record mondiali e protagonista di imprese straordinarie, tra cui immersioni a profondità record e una discesa in apnea a oltre 5.000 metri di quota ai piedi dell’Everest. Da anni è impegnato anche nella divulgazione scientifica e televisiva.

Spazio infine al tema della legalità con Lorenzo Frigerio, giornalista e coordinatore di Libera Informazione, osservatorio nazionale dedicato all’informazione contro le mafie. Da decenni impegnato sui temi della criminalità organizzata, porterà la sua esperienza maturata accanto a figure come Roberto Morrione, Santo Della Volpe e don Luigi Ciotti.

A moderare l’incontro sarà Carolina Bizzarri, avvocata specializzata in proprietà intellettuale, formatrice e licenziataria TEDx Comacchio.

Un’esperienza immersiva all’Orrido

L’Orrido non sarà soltanto la location dell’evento ma il simbolo stesso dell’edizione 2026. Gli organizzatori puntano infatti a trasformare TEDxBellano in un’esperienza immersiva, dove la forza della natura e delle idee si incontrano in uno degli scenari più suggestivi del Lago di Como.

Al termine dei talk il pubblico potrà partecipare a un momento di networking accompagnato da buffet e intrattenimento musicale. Gli spettatori riceveranno inoltre una speciale bag dedicata all’evento.

La novità: il TEDxBellano Afterparty

Tra le principali novità di quest’anno figura il TEDxBellano Afterparty, in programma dalle 21.30 sul palco galleggiante alla foce del torrente Pioverna.

L’ingresso sarà libero e gratuito e vedrà protagonista il duo parmigiano AlberiNoi, formato da Edo e Bottio. Il gruppo proporrà un live tra pop contemporaneo, introspezione e sonorità internazionali, con canzoni che raccontano emozioni quotidiane e desiderio di libertà.

Informazioni e biglietti

L’evento si svolgerà venerdì 3 luglio all’Orrido di Bellano con apertura degli accessi dalle 17.30.

Il costo del biglietto è di 35 euro e i posti non sono numerati. In caso di maltempo la manifestazione sarà trasferita al Palasole di Bellano.

TEDxBellano è un evento no profit organizzato da un team di volontari con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Bellano e Camera di Commercio Como-Lecco e grazie al sostegno di partner locali: BCC Valsassina, Costruzioni Bertoldini, Fitzcarraldo, VIME, Ram Serramenti, Galperti, Colombo Le Superfici, Falegnameria Giussani, Gimoka e Viglienghi.

I talk saranno successivamente pubblicati sul canale ufficiale TEDx YouTube, consentendo alle idee nate a Bellano di raggiungere un pubblico internazionale di milioni di utenti.