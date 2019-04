Gli interventi grazie ai finanziamenti destinati ai piccoli comuni

Lierna ha ottenuto 50 mila euro che investirà nel suo alpeggio

LIERNA – Il decreto che ha distribuito risorse ai piccoli comuni ha fatto giungere a Lierna 50 mila euro spendibili in interventi di manutenzione sul territorio.

Tali risorse, sottolineano dal Comune, verranno investite in parte per il ripristino del tetto dell’alpeggio, scoperchiato dalla terribile ondata di maltempo di fine anno 2018, ed in parte, per mettere in sicurezza con l’allestimento di un parapetto e la sistemazione del fondo stradale la strada, che corre a lato del torrente Buria in Località Sornico, entrambe aggiudicate a ditte liernesi.

A breve inizieranno i lavori, Secondo i termini di legge, in quanto tutta la procedura è da evadere entro il 15 maggio prossimo.

“Sono veramente contento di questi finanziamenti del governo – commenta il vicesindaco Silvano Stefanoni – perché grazie ai 50 mila euro ed allo sblocco dell’avanzo di bilancio dello scorso autunno si sono potute avviare numerose opere, che vanno dalle varie asfaltature, pavimentazione in porfido della Via E. Parodi, dal rifacimento della strada che attraversa la Frazione di Sornico fino alla rimozione del tetto in amianto del Municipio”.

“Senza dimenticare in questo processo di rinnovamento – prosegue – anche la riqualificazione della strada agro silvo pastorale per l’alpe di Lierna, resa possibile dal contributo di Regione Lombardia pari all’80 % del costo dei lavori per un importo complessivo di 31 mila euro. E così tutte queste ed altre opere, che in questo periodo prenderanno il via, sicuramente contribuiranno a rendere sempre più attraente la nostra Lierna”.