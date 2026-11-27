Contributi da Regione Lombardia e dal BIM

Finanziato il progetto dei Comuni di Varenna e Perledo, con Varenna capofila

VARENNA/PERLEDO – I Comuni di Varenna e Perledo hanno ottenuto il finanziamento per il progetto di manutenzione straordinaria e prevenzione del rischio idrogeologico nell’alveo del torrente Esino, nel tratto che attraversa la frazione di Olivedo, a cavallo del confine tra i due Comuni, fino all’immissione nel lago. Il Comune di Varenna è l’ente capofila e ha predisposto e coordinato il progetto, firmato dall’Architetto Alex Ongania.

Perché l’intervento

Olivedo è un nodo strategico per il turismo e per la mobilità. Ci passano, oltre alle strade comunali, la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano con la stazione di Varenna Perledo-Esino. Qui si trova anche l’approdo della navigazione lacustre. L’area ha un tessuto edilizio denso, a prevalente destinazione residenziale, commerciale e terziaria. In questo contesto la sicurezza del torrente è decisiva per la tutela della pubblica incolumità, dell’abitato e delle infrastrutture. Il tratto di alveo che attraversa l’abitato è già regimato con muri spondali, soglie di fondo e selciati antierosivi. Oggi però diverse berme e soglie risultano compromesse dall’azione erosiva della corrente, dalla vegetazione infestante e dalla mancanza di una manutenzione periodica.

I lavori previsti

Pulizia dell’alveo, con taglio ed estirpazione della vegetazione infestante, in prevalenza arbustiva;

Manutenzione straordinaria e ripristino puntuale del letto del torrente danneggiato, con pietrame e cemento, nel tratto tra Via Enrico Fermi (Varenna) e Via al Lido (Perledo);

Consolidamento delle soglie esistenti nei tratti 2-3 e 3-4 di progetto, con prolungamento dei selciatoni in calcestruzzo e pietrame annegato a valle delle soglie, contrastati da soglie di fondo con gaveta in pietrame.

I materiali saranno coerenti con le finiture già presenti e con i caratteri tipici del contesto locale, per un intervento inserito nell’ambiente e rispettoso del paesaggio. Le opere miglioreranno l’attuale grado di sicurezza, garantendo il corretto deflusso delle acque e contrastando i fenomeni erosivi di sponda e di fondo.

Il quadro economico

Il costo complessivo dell’intervento è di 115.000 euro, così suddivisi:

76.000 euro per lavori;

4.500 euro per costi diretti e indiretti della sicurezza;

34.500 euro per somme a disposizione (spese professionali, IVA, quota fondo art. 45 D.lgs. 36/2023 e altre somme).

Il progetto è finanziato con:

59.000 euro da Regione Lombardia, nell’ambito del Programma regionale 2026–2030 per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico;

28.000 euro dal Comune di Varenna, ottenuti dal BIM;

28.000 euro dal Comune di Perledo, ottenuti dal BIM.

Fabio Festorazzi, Sindaco di Perledo: “Unire le forze per la sicurezza del territorio. Ringrazio il Comune di Varenna per aver predisposto e portato avanti il progetto. La fragilità del nostro territorio si è ripresentata pochi giorni fa. Dalla frana di Agueglio è arrivato un ulteriore segnale di allarme che ci deve far capire quanto siano importanti gli interventi di prevenzione. Devo dire un grande grazie al BIM e a Regione Lombardia per l’attenzione alla problematica e per l’importante contributo economico messo a disposizione”.

Mauro Manzoni, Sindaco di Varenna: “Il torrente Esino attraversa una delle zone più vissute dei nostri due paesi, dove passano ogni giorno residenti, pendolari e visitatori. Prendersene cura significa tutelare le persone, le case e le infrastrutture di Olivedo. Da tempo lavoravamo a questo progetto con il Comune di Perledo, e il fatto che sia nato e cresciuto insieme è per noi un valore: i torrenti non conoscono confini amministrativi e la prevenzione funziona davvero solo quando i territori collaborano. Ringrazio il Sindaco Festorazzi e l’Amministrazione di Perledo per la collaborazione, Regione Lombardia per il contributo del Programma 2026–2030 e il BIM per il sostegno ai nostri Comuni. Questi fondi ci permettono di passare dalla programmazione ai lavori, per una manutenzione che è un investimento sulla sicurezza di tutti”.