Treni, 3 nuove coppie di corse sulla Lecco-Colico-Sondrio

Da oggi (e solo nei giorni festivi, per ora) nuove corse sulla Lecco-Colico-Sondrio

Più treni per permettere alle persone di raggiungere le località sul lago

LECCO – Per l’alta affluenza di persone che hanno scelto il treno per raggiungere il lago con il treno in questo primo weekend estivo, da oggi, domenica, Trenord ha messo a disposizione tre nuove coppie di corse nei giorni festivi sulla Lecco-Colico-Sondrio.

L’aumento di corse è stato attuato una settimana in anticipo rispetto a quanto previsto proprio per andare incontro alla necessità delle persone e alla maggiore affluenza sul lago.

Soddisfatti i sindaci dei comuni rivieraschi: “Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un grande lavoro di squadra del territorio – ha commentato il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli – dopo che il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni ha sollevato il problema nelle scorse settimane, il consigliere regionale Mauro Piazza ha subito richiesto a Trenord una riunione che si è svolta lunedì scorso in videoconferenza. Presenti per Trenord Marco Giovanni Piuri (Aministratore delegato), Giorgio Spadi (direttore pianificazione) e Paolo Garavaglia (direttore comunicazione) oltre a Mauro Piazza, Irene Alfaroli (consigliere provinciale con delega al turismo e assessore della stessa partita a Bellano) e a tutti i sindaci della sponda orientale. Giovedì noi sindaci abbiamo inviato le nostre proposte a Trenord che sono state tutte soddisfatte. Settimana prossima contiamo di poter richiedere l’inserimento degli stessi servizi anche al sabato. Da qualche anno si è instaurato un clima di grande collaborazione tra i comuni rivieraschi che sta cominciando a dare i suoi frutti. Siamo uniti nella volontà di sviluppare e promuovere il nostro territorio” ha concluso.

Di seguito le tabelle orarie:

Lecco-Colico/Colico-Lecco

Sondrio-Lecco/Lecco-Sondrio