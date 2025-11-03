Treni. Guasto tra Colico e Tirano, circolazione sospesa e mattinata di disagi

Lunedì nero per i pendolari lecchesi e valtellinesi in viaggio sulla linea

Previsto un servizio bus sostitutivo che effettua spola nella tratta Tirano-Colico

COLICO – Pensanti disagi nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, per i pendolari lecchesi e valtellinesi a causa di un guasto che ha comportato il blocco della linea ferroviaria. La circolazione della direttrice è sospesa tra le stazioni di Tirano e Colico per un guasto.

E’ in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI. Previsto un servizio bus sostitutivo che effettua spola nella tratta Tirano-Colico. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni.

Treni con variazioni: