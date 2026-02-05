Treni. Rfi completa i lavori alle stazioni tra Lecchese e Valtellina in vista di Milano-Cortina 2026

Riqualificate Lecco, Colico, Morbegno, Sondrio e Tirano per migliorare accessibilità, comfort e sostenibilità

A Lecco, i lavori hanno previsto il restyling del sottopasso, il recupero delle pensiline storiche, nuovi spazi per i passeggeri e percorsi tattili per ipovedenti

LECCO – In vista dell’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha completato la riqualificazione delle principali stazioni della Valtellina. Gli interventi mirano a migliorare accessibilità, sicurezza, comfort dei viaggiatori, favorire l’intermodalità con altri mezzi di trasporto e garantire soluzioni a basso impatto ambientale.

Gli investimenti complessivi hanno raggiunto 38,9 milioni di euro, distribuiti sulle stazioni di Lecco, Colico, Morbegno, Sondrio e Tirano:

Lecco (10 milioni) : restyling del sottopasso, recupero delle pensiline storiche, riqualificazione del fabbricato di stazione e nuovi spazi per i passeggeri. Installato un nuovo ascensore sul marciapiede 2, innalzati i marciapiedi, prolungate le pensiline e completati i percorsi tattili per persone ipovedenti.

: restyling del sottopasso, recupero delle pensiline storiche, riqualificazione del fabbricato di stazione e nuovi spazi per i passeggeri. Installato un nuovo ascensore sul marciapiede 2, innalzati i marciapiedi, prolungate le pensiline e completati i percorsi tattili per persone ipovedenti. Colico (11,3 milioni) : restyling dell’edificio, riqualificazione del sottopasso, nuovi servizi igenici, ascensori sulle banchine, percorsi tattili e marciapiedi ripavimentati.

: restyling dell’edificio, riqualificazione del sottopasso, nuovi servizi igenici, ascensori sulle banchine, percorsi tattili e marciapiedi ripavimentati. Morbegno (2,5 milioni) : innalzamento dei marciapiedi, percorsi tattili, restyling del sottopasso e della pensilina, miglioramento del piazzale per pedonalità e intermodalità.

: innalzamento dei marciapiedi, percorsi tattili, restyling del sottopasso e della pensilina, miglioramento del piazzale per pedonalità e intermodalità. Sondrio (4,8 milioni) : restyling del sottopasso, adeguamento sismico, riqualificazione dell’edificio con nuovi spazi confortevoli.

: restyling del sottopasso, adeguamento sismico, riqualificazione dell’edificio con nuovi spazi confortevoli. Tirano (10,3 milioni): riqualificazione del sottopasso, restyling del fabbricato, nuovi ascensori, ricostruzione delle pensiline, rinnovo delle scale, innalzamento dei marciapiedi e percorsi tattili completati.

Secondo RFI, i benefici di questi interventi andranno ben oltre l’orizzonte olimpico, migliorando l’esperienza dei viaggiatori e contribuendo alla valorizzazione urbana delle aree circostanti le stazioni.