Turismo. Mandello pronta a nuove sfide, nel mirino Milano Cortina

Lunedì 8 maggio una serata aperta a operatori, gestori e pubblici esercizi

Si parlerà di Infopoint, strutture ricettive, bandi regionali, Motoraduno e fiere. L’assessore Nessi: “Un’occasione per raccontarci e crescere insieme”

MANDELLO – Infopoint, strutture ricettive e commercianti, bandi regionali sul turismo, Motoraduno e fiere. Saranno tanti i temi trattati lunedì 8 maggio in sala consiliare a Mandello, con occhio di riguardo ai gestori delle strutture ricettive ma più in generale al comparto turistico del paese, per confrontarsi rispetto alla stagione appena iniziata e scambiarsi informazioni pratiche.

“Avremo tanto da dirci e da raccontarci per crescere insieme”, commenta l’assessore al Turismo Silvia Nessi. Partendo dall’Infopoint, pronto a diventare punto di riferimento per i turisti che approderanno a Mandello e a cui quest’anno sono state assegnate nuove attività, arrivando ai finanziamenti ottenuti dai bandi regionali, sia già usciti che pronti a essere resi noti per le strutture ricettive, da qui al 2026. Si parlerà anche di Motoraduno e dei risultati sulle fiere turistiche a cui Mandello ha partecipato, e le aspettative sulle prossime in programma.

All’appuntamento, con inizio previsto alle ore 20.45, esteso l’invito anche ai pubblici esercizi: “Li ho sollecitati per quanto riguarda le convenzioni con le strutture dell’ospitalità, sia come ristorante che come servizio prima colazione – prosegue l’assessore -. Speriamo nella loro partecipazione, considerando l’orario serale che è lavorativo per questa categoria. Molti di loro comunque mi hanno già contattata dandomi la loro disponibilità per la collaborazione. Conto davvero in una partecipazione numerosa in quanto in questi anni abbiamo sviluppato una bella rete tra tutti i gestori, che ha portato a ottimi risultati in termini di crescita e sostegno nelle attività quotidiane”.

Guardando al quadro generale, il turismo sta vivendo una fase positiva: “In questo ultimo periodo si è registrata una forte crescita su tutto il nostro lago, come anche nel resto della Lombardia. La collaborazione tra gli operatori e l’Amministrazione ci permetterà di essere più preparati ad affrontare le sfide che ci aspettano nel breve termine anche in vista di Milano-Cortina 2026, essendo proprio sull’asse tra i territori dove si svolgerà l’evento. Regione Lombardia ha dato bei segnali di interessamento nello sviluppo di tutto il territorio in chiave turistica e anche noi, tramite l’ottenimento del riconoscimento regionale del nostro Infopoint, avremo la possibilità di avere un importante ruolo e una bella visibilità. Sono davvero fiduciosa!”, conclude Nessi.