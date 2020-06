Turismo, Varenna torna a rianimarsi: “Ripartiamo con la marcia giusta”

Tornano i visitatori a Varenna, segnali incoraggianti

Presentato il nuovo portale web turistico con tutte le informazioni utili

VARENNA – Riparte la stagione turistica alla Perla del Lario: i visitatori hanno ricominciato a fare capolino nella splendida località sulla sponda lecchese del lago, un segnale atteso a Varenna dove il Comune, durante il periodo di lockdown, si è portato avanti rinnovando il portale web turistico della cittadina lariana (guarda qui) e realizzato nuovo materiale promozionale.

“Da subito avevamo annunciato che i 60 mila euro derivati dai risparmi sulla tassa di soggiorno li avremmo voluti impiegare, non in eventi, ma in spese a lungo termine – ha spiegato il sindaco Mauro Manzoni – in questo anno difficile per gli operatori abbiamo investito nell’ufficio turistico, garantendone l’apertura tutti i giorni, con orario continuato la domenica, in materiale promozionale e in un nuovo sito dedicato ai visitatori”.

Varenna, ha ricordato il primo cittadino, “vive di turismo ed è importante incrementare la sua visibilità”.

Il nuovo sito web, presentato martedì mattina e realizzato dalla società lecchese OperaThing, è una comoda guida per il visitatore e contiene tutte le informazioni utili per visitare e soggiornare in paese, dalla raccolta delle attività commerciali e ricettive agli eventi previsti, dai trasporti per raggiungere Varenna alle escursioni, dagli avvisi e notizie ai riferimenti più di carattere generale come quelli di farmacie e guardia medica, banche e sportelli Atm, c’è anche una sezione dedicata a chi vuole scegliere il paese lariano per il proprio matrimonio.

Sulla carta, invece, sono state stampate nuove guide e mappe del territorio lariano con suggerimenti su altre località da vedere nei paraggi.

Riecco i turisti a Varenna

“Siamo positivi – ha sottolineato Oscar Mozzanica, direttore dell’Ufficio Turistico di Varenna – e soddisfatti dei tanti italiani che in questi giorni sono venuti a trovarci. Tanti i lombardi, alcuni non erano mai stati dalle nostre parti e le hanno scoperte per la prima volta”. La Perla del Lario paga le tante cancellazioni avvenute nel periodo di quarantena, soprattutto degli stranieri che rappresentano il turista per eccellenza del paese lariano.

Ora anche da oltre confine ricominciano a viaggiare verso il nostro lago: “Tedeschi, francesi, svizzeri, sono tornati a trovarci – spiega Mozzanica – abbiamo ricevuto tante telefonate di chi si voleva informarsi della situazione prima di prenotare. Nell’ultimo fine settimana si sono recate in ufficio turistico un centinaio di persone, in un periodo di normalità superano le 400, ma è un segnale importante”.

Per incrementare gli arrivi durante la settimana, l’Ufficio Turistico ha deciso di organizzare delle escursioni guidate in collaborazione con Aigae, con salita al castello di Vezio e poi a Fiumelatte, con visita a Villa Monastero e ai giardini di Villa Cipressi. E’ stato inoltre attivato un servizio WhatsApp per gli operatori del settore ricettivo per collocare le richieste di prenotazione ‘last minute’ in base alle disponibilità.

“Se saremo pro-attivi andrà tutto bene -conclude il direttore dell’Ufficio Turistico – il turismo in ginocchio? Ovunque è così’, non solo da noi. Importante è sfruttare il momento di difficoltà per organizzarci al meglio e ripartire con la marcia giusta”.