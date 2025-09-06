Tutte balneabili le spiagge lecchesi: via libera da ATS Brianza

L’Agenzia conferma che le acque del lago sono idonee alla balneazione in tutte le località lecchesi
Restano valide alcune raccomandazioni per tutelare la salute dei bagnanti
LECCO – Buone notizie per gli amanti del lago: tutte le spiagge lecchesi risultano balneabili. Lo conferma ATS Brianza, che ha reso noti i risultati dei controlli più recenti sulla qualità delle acque del Lario, da Abbadia fino a Colico, passando per Malgrate, Oliveto Lario e Bosisio Parini.
Tuttavia, gli esperti ribadiscono alcune raccomandazioni per la tutela della salute dei bagnanti, soprattutto in presenza di fenomeni naturali come la fioritura di cianobatteri, comunemente noti come alghe. Tale fenomeno, estremamente variabile in base alle condizioni climatiche e atmosferiche, può rendere l’acqua torbida, schiumosa, mucillaginosa o con colorazioni anomale: in questi casi è sconsigliato immergersi.
Le buone pratiche suggerite dall’ATS includono: evitare di ingerire acqua durante il bagno; fare la doccia subito dopo l’uscita, asciugando accuratamente tutto il corpo, in particolare la testa; sostituire il costume bagnato.
Il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe infatti provocare irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti o tosse) oltre a disturbi gastrointestinali.
Inoltre, come già avvenuto negli anni scorsi, sono stati segnalati alcuni casi di dermatiti riconducibili alla presenza occasionale di cercaria nelle acque. Si tratta di un disturbo fastidioso ma non pericoloso per la salute: la stessa ATS ha predisposto un’apposita scheda informativa per sensibilizzare la popolazione.
Resta comunque fermo che eventuali provvedimenti restrittivi potranno essere adottati dalle Autorità competenti qualora emergessero nuove situazioni di rischio. Per restare aggiornati sulla balneabilità delle acque lecchesi è possibile consultare i siti ufficiali: ATS Brianza – Sezione Balneazione, Portale Acque – Ministero della Salute.