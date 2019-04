L’iniziativa del Sister’s Cafè di Lierna

Pausa caffè in coda per i tanti automobilisti ‘imbottigliati’ sulla Sp72

LIERNA – Un caffè per allietare la lunga (lunghissima) attesa alla quale sono costretti in questi giorni gli automobilisti sulla Provinciale 72 che collega Lecco all’alto Lago.

L’iniziativa del bar

La simpatica iniziativa è stata messa in campo, anzi, è proprio il caso di dire in strada, questa mattina, sabato, dai titolari del Sister’s Cafè di Lierna, il bar di via Parodi ‘affacciato’ sulla provinciale che, dopo la chiusura della Statale 36 per frana, è diventata di fatto la principale alternativa per raggiungere i paesi rivieraschi. “La colonna di auto, camion e moto è perenne in questi giorni, come noto – ha commentato la titolare, Florinda Bertarini – sappiamo dei tempi biblici necessari a fare anche uno spostamento di pochi chilometri. Questa mattina approfittando del bel tempo abbiamo pensato di allietare l’attesa ‘servendo’ gli automobilisti direttamente in strada. Hanno apprezzato!”. Una pausa caffè sicuramente non convenzionale e che, anche se per poco, ha contribuito a ‘stemperare’ lo stress da incolonnamento.

Resta chiusa la SS36

Resta chiusa, intanto, in entrambe le direzioni la Statale 36: questa mattina, sabato, i tecnici hanno effettuato un nuovo sorvolo in elicottero dell’area dove si è verificato lo smottamento. Qui si sono poi portati i rocciatori per avviare le operazioni di messa in sicurezza del versante. Una volta terminate si potrà procedere con la riapertura della strada, che, tuttavia, non si prospetta imminente. Anas sta valutando l’ipotesi di apertura della carreggiata sud della SS36 a doppio senso. Maggiori informazioni sono attese in giornata.