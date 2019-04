Libri, autori, spettacoli: tanti eventi in programma

Dal 9 al 20 maggio, Mandello si anima nel segno della cultura

MANDELLO – Dopo l’esordio dello scorso anno, il Festival della Letteratura di Mandello si prepara a vivere la sua seconda edizione con un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti: dal 9 al 20 maggio, la cittadina lariana sarà il palco dove gli scrittori, locali e non solo, incontreranno il pubblico per presentare le proprie opere.

Una rassegna che è occasione per approfondire, attraverso il dialogo con gli autori, temi di attualità, altri legati al Lario e alle sue montagne, al sociale e al viaggio. La direzione artistica è affidata ad Alberto Moioli, già direttore di 4 edizioni del Festival della Cultura di Arcore e direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana.

“Lo scorso anno siamo partiti quasi per gioco, riuscendo a portare a Mandello anche scrittori importanti – ha ricordato l’assessore alla Cultura, Luca Picariello – l’idea da subito è stata quella di continuare e ampliare il festival, anche con la collaborazione e il contributo delle altre realtà associative del territorio”.

Partecipano tante realtà

Al Comune e alla Pro Loco di Mandello, quest’anno si sono unite anche la Provincia di Lecco e Assocultura Confcommercio, Les Cultures e Immagimondo, le associazioni di genitori Fuoriclasse e Favolare, Cumbre e La casa di Margherita.

“Ne è nato un gruppo unito e coeso, ognuno ha portato le proprie idee, permettendo la realizzazione di un calendario esaustivo e dedicato alla più ampia platea di persone” ha proseguito Picariello.

Rispetto allo scorso anno, il festival quest’anno è stato anticipato a maggio, “un periodo in cui le scuole sono ancora aperte, lasciando ai mesi più estivi spazio per altre iniziative”.

“E’ stato fatto un grande lavoro – ha sottolineato il sindaco Riccardo Fasoli – il coinvolgimento delle associazioni è molto importante, permettere ad una manifestazione come questa di radicarsi sul territorio”.

Eventi per tutti

Il calendario degli incontri, che sarà a breve distribuito e sarà disponibile anche in versione on line, è stato suddiviso per tipologia di spettatori, dai giovani e gli adulti, ai bambini e ragazzi, fino agli appuntamenti dedicati ai bimbi fino ai sei anni, con laboratori e letture di fiabe.

Le location del festival saranno piazza Leonardo Da Vinci, la Sala Consiliare del palazzo comunale e il Cineteatro De Andrè .

L’anteprima del festival, il 9 aprile, vedrà protagonista Biagio Proietti e il suo “Un visionario felice” con Gianfranco Calligarich, mentre il concerto di Charles Kablan, cantante finalista a The Voice, aprirà ufficialmente la manifestazione.

Tra gli ospiti di quest’anno ci saranno Andrea Vitali e Beppe Bergomi, per presentare il libro che lo scrittore bellanese ha dedicato allo ‘zio’ neroazzurro, Alfredo Chiappori e la sua “Breva”, l’alpinista Ermanno Salvaterra con “L’uomo del Torre” e il poeta mandellese Elio Cantoni con le sue “businaad” naturalmente in dialetto lariano.