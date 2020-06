Uffici turistici e musei: ecco l’estate dei ragazzi con Living Land

Stage o collaborazioni occasionali per i giovani tramite il progetto Living Land

Gli uffici del turismo e i musei saranno le sede dell’attività

BELLANO – Gli uffici turistici e i musei del territorio della Valsassina e del Lago provano a ripartire dopo i mesi difficili del lockdown e lo fanno anche grazie a Living Land.

Attraverso il progetto, in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano e con i Comuni coinvolti, verranno selezionati un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 27 anni per cimentarsi nelle attività quotidiane rivolte ai turisti, come ad esempio l’assistenza diretta, telefonica o via mail, l’aggiornamento dei siti web e delle pagine Facebook, la gestione dei contatti con le strutture turistiche, la cura dell’esposizione del materiale informativo, il presidio di siti museali, storici e turistici e le visite guidate proposte dagli uffici turistici e dai musei di Bellano, Colico, Esino Lario, Mandello del Lario e Casargo.

Queste attività si svolgeranno tra il mese di luglio e settembre e i giovani saranno inseriti nelle strutture tramite l’attivazione di uno stage oppure con un contratto di collaborazione occasionale: in entrambi casi è prevista un’indennità economica proporzionale al monte ore effettuato. Inoltre a tutti i ragazzi selezionati sarà garantita una formazione tecnica e trasversale in itinere della durata di 12 ore e il coordinamento da parte di una figura tutor che costituirà l’elemento valoriale di un’attenzione educativa allo svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante in cui mettere in gioco e accrescere le proprie competenze.

Come candidarsi a Living Land

Per partecipare è necessario avere alcuni requisiti, oltre a quello dell’età (tra i 18 e i 27 anni): conoscere la lingua inglese, essere predisposti al lavoro con il pubblico e avere una disponibilità di almeno un mese part-time; inoltre verranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza del territorio in cui si andrà ad operare, la residenza o il domicilio nei comuni dell’Ambito di Bellano (l’elenco completo dei Comuni afferenti è pubblicato nel bando) e la disponibilità continuativa per tutto il periodo indicato dalle posizioni del bando. L’ammissione ai colloqui sarà subordinata ad una preselezione dove verranno valutati i pre-requisiti e al termine dei colloqui di valutazione e selezione verrà stilata la graduatoria.

Per candidarsi occorre consegnare la domanda scaricabile o compilabile dal sito www.livingland.info, insieme al curriculum vitae, alla copia della carta d’identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno (se presente) entro giovedì 25 giugno 2020, inviando una mail all’indirizzo a.ponzoni@cooplvq.org (indicando nell’oggetto “bando giovani competenti attività estive”) oppure consegnando a mano presso il Consorzio Consolida in via Belvedere 19 a Lecco dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Ulteriori informazioni e la descrizione specifica delle attività previste da ogni ente ospitante sono disponibili all’interno del bando pubblicato sul sito www.livingland.info, oppure contattando Alice Ponzoni tramite e-mail (a.ponzoni@cooplvq.org).