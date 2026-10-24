Un giorno storico per la Valvarrone: inaugurato il Ponte dei Minatori

Grande emozione a Tremenico per il taglio del nastro dell’opera, lunga 450 metri e sospesa a 204 metri sul fondovalle

“Il ponte è solamente un piccolo tassello del grande progetto che abbiamo per la Valvarrone”. L’apertura al pubblico dalle 14.30

VALVARRONE – “Non so se questo progetto sarà la soluzione a tutti i nostri problemi, ma sicuramente ha riacceso la luce in fondo al tunnel“. C’è tutta la portata di una giornata destinata a entrare nella storia della Valvarrone nelle parole, pronunciate con evidente emozione, dal sindaco Luca Buzzella. Perché quello inaugurato questa mattina, sabato 24 ottobre, a Tremenico non è soltanto un ponte sospeso tra due versanti, ma il simbolo di una valle che prova a riscrivere il proprio futuro, ripartendo da una storia fatta di lavoro, sacrifici e appartenenza.

Dopo oltre 500 giorni di cantiere, anni di progettazione e un percorso iniziato nel 2019, il Ponte dei Minatori è finalmente realtà. Una struttura lunga 450 metri, sospesa a 204 metri sopra il torrente Varrone, che collega Tremenico all’antico borgo minerario di Lentrée, aprendo una prospettiva completamente nuova sul paesaggio e sulle possibilità di sviluppo turistico del territorio.

Questa mattina, davanti a un’ampia partecipazione di autorità, amministratori, rappresentanti delle istituzioni e persone legate alla storia della valle, si è svolta la cerimonia inaugurale. Un appuntamento carico di significato, durante il quale alle caratteristiche straordinarie dell’opera si sono intrecciati i ricordi dei minatori, l’emozione di chi ha creduto nel progetto e le speranze di una comunità che non vuole rassegnarsi allo spopolamento.

Dalle 14.30 la passerella apre al pubblico, dando ufficialmente inizio a una nuova stagione per la Valvarrone.

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il sindaco Luca Buzzella, che ha ripercorso la storia di Tremenico a partire dal 1907, anno della scoperta delle miniere di Lentrée. Un’attività che per decenni ha sostenuto l’economia locale, pur imponendo ai lavoratori condizioni estremamente dure, segnate dalla fatica quotidiana e anche da gravi incidenti.

“Per decenni qui la vita quotidiana è stata scandita dai ritmi della miniera”, ha ricordato il primo cittadino, prima di soffermarsi sul progressivo impoverimento demografico del paese. “Da 600 abitanti siamo passati ad alcune decine”, ha sottolineato, descrivendo le difficoltà vissute da Tremenico e dalle altre località della valle: la lontananza dai principali collegamenti, una viabilità complessa, l’abbandono di parte del territorio e la progressiva perdita di attività e servizi.

Da qui la necessità di immaginare una strada diversa. Negli anni il Comune ha promosso iniziative di valorizzazione del patrimonio locale, dal piccolo museo Cantar di Pietra al recupero della Frontiera Nord, senza però riuscire a imprimere una svolta decisiva.

“Quando il malato è grave non servono gli oli santi, ma va rianimato, anche in fretta”, ha osservato Buzzella, affidando al Ponte dei Minatori un significato ben più ampio di quello di una nuova attrazione turistica. “Noi vogliamo una montagna che sia fatta anche per i nostri giovani, che credono a un futuro possibile qui in questa valle”, ha affermato.

Una visione che, secondo il sindaco, comincia già a trovare alcuni riscontri: nell’ultimo anno i residenti sono aumentati, il plesso scolastico conta 52 alunni, il mercato immobiliare mostra segnali di maggiore vivacità e sono nate nuove attività ricettive. Il ponte rappresenta dunque il punto di partenza di una strategia più articolata, che comprende il recupero delle miniere e del borgo di Lentrée, la riqualificazione del parchetto pubblico, un centro visitatori, nuovi accessi e parcheggi. Per questi interventi pubblici è previsto un investimento complessivo di quasi tre milioni di euro, attraverso risorse di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Comune di Valvarrone, con il coordinamento della Comunità Montana.

“Il privato corre, il pubblico ha i suoi tempi, ma ci arriveremo”, ha assicurato Buzzella, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nella gestione della viabilità, dei servizi e delle ricadute turistiche. L’obiettivo è anche quello di intercettare parte dei visitatori del Lago di Como, invitandoli a scoprire l’entroterra e contribuendo ad allungarne i soggiorni, con benefici potenzialmente estesi ai comuni vicini e alla Valsassina.

Tra i momenti più intensi della cerimonia, l’intervento di Cristian Adamoli, geologo, promotore e amministratore delegato della società Ponte dei Minatori, che ha realizzato l’infrastruttura attraverso un investimento privato insieme alla moglie Claudia Anselmini.

Visibilmente commosso, Adamoli ha raccontato le ragioni più profonde di una scelta che affonda le proprie radici nella sua storia familiare. “Sono nato a Tremenico, ho vissuto qua fino a 14 anni e poi mi sono trasferito, come la maggior parte dei miei coetanei. Perché vivere qui è difficile, scendere a studiare era altrettanto difficile”, ha raccontato.

Poi le parole che hanno restituito il senso dell’intera iniziativa: “Siamo andati via, sì, ma non ce ne siamo mai andati con il cuore”. Il legame con il mondo minerario attraversa generazioni della sua famiglia: il bisnonno e il nonno lavoravano in miniera, così come i sei fratelli di quest’ultimo. Il padre ha trascorso 25 anni nello stabilimento minerario, mentre lo stesso Adamoli ha dedicato parte della propria tesi di laurea a questi luoghi, ricoprendo successivamente per dieci anni l’incarico di direttore della miniera.

Un’eredità che ha pesato anche nella scelta del nome. “Il Ponte dei Minatori è dedicato alla memoria di tutte le persone che hanno lavorato dall’altra parte, in miniera, quando non c’era la funivia e dovevano scendere e risalire”, ha spiegato.

Per Adamoli, infatti, l’infrastruttura non avrebbe avuto senso se fosse rimasta un’attrazione fine a sé stessa. “Il ponte è solamente un piccolo tassello del grande progetto che abbiamo per la Valvarrone”, ha precisato, richiamando la necessità di recuperare e rendere accessibile il patrimonio minerario e il borgo di Lentrée.

Dall’idea nel 2019 a oltre 500 giorni di lavori: la sfida di un cantiere straordinario

Il percorso verso l’inaugurazione è stato lungo e complesso.

L’idea ha cominciato a prendere forma nel 2019, mentre lo sviluppo progettuale è entrato nel vivo negli anni successivi. Nel 2024 è stata avviata la fase progettuale finalizzata alla realizzazione, seguita da un iter autorizzativo durato circa nove-dieci mesi.

Nel maggio 2025 sono arrivate tutte le autorizzazioni e nel giugno dello stesso anno è partito il cantiere. Da allora sono trascorsi oltre 500 giorni di lavoro in un contesto montano caratterizzato da difficoltà logistiche e tecniche fuori dall’ordinario.

Una delle scelte più impegnative è stata quella di non affidare l’intervento a un unico appaltatore generale. La società Ponte dei Minatori ha deciso di assumere direttamente il coordinamento delle imprese, selezionandole sulla base delle competenze tecniche e, quando possibile, della loro appartenenza al territorio.

“Questo ci ha consentito di mettere in piedi una squadra veramente forte, di dialogare giorno per giorno con gli operatori sul campo e di risolvere i problemi”, ha spiegato Adamoli.

Più di cento persone hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, tra progettisti, tecnici, operai, professionisti e imprese. Tra i protagonisti ricordati durante la cerimonia, l’ingegnere strutturista Claudio Bertagnolli, gli ingegneri Arturo Montanelli, Marco Colombo e Daniele Colombo, l’architetto Marco Pizzagalli e le diverse aziende coinvolte nelle lavorazioni.

Adamoli ha citato, tra le altre, RMI della Valvarrone, Geomont di Lecco per le fondazioni speciali e l’installazione dell’impalcato, Mazzoleni Carlo per le carpenterie metalliche, Redaelli per le funi di sostegno, Lumax di Dervio per gli impianti e Tocbo di Lecco per il sistema di monitoraggio della struttura.

Ringraziamenti anche all’impresa Mario Citella per la ristrutturazione della biglietteria, a Christian De Bernardi per le pavimentazioni, ai professionisti che hanno seguito gli aspetti economici e finanziari e alla BCC della Valsassina, che ha sostenuto il progetto. Particolarmente sentito il ringraziamento al fratello Andrea, ai responsabili di cantiere Christian Gaggini e Alessandro Minatta e a Claudia Anselmini, presenza fondamentale lungo tutto il percorso.

“In questo anno e mezzo ho capito il vero significato della tenacia e della resilienza, senza le quali non avremmo potuto arrivare a questo punto”, ha confidato il promotore.

Durante la mattinata è stato proiettato anche un filmato che ha ripercorso i lavori, restituendo la complessità di un’opera la cui realizzazione ha richiesto soluzioni ingegneristiche particolarmente impegnative.

A illustrare le caratteristiche tecniche della struttura è stato l’ingegnere Claudio Bertagnolli, che ha ricordato le difficoltà incontrate nella definizione del tracciato e nella ricerca di un equilibrio tra sicurezza, caratteristiche estetiche e sostenibilità economica.

La passerella, lunga 450 metri, attraversa la valle a un’altezza massima di 204 metri dal fondovalle, offrendo una vista particolarmente suggestiva sul torrente Varrone e sulle montagne circostanti. Le funi portanti hanno un diametro di 84 millimetri e, secondo i dati illustrati durante l’inaugurazione, una resistenza dell’ordine delle 700 tonnellate. Ciascuna delle principali funi pesa circa 21 tonnellate.

L’infrastruttura è stata inoltre progettata per resistere a raffiche di vento fino a 150 chilometri orari e a un carico di 250 chilogrammi per metro quadrato.

Durante la presentazione è stata richiamata una capacità di carico teorica equivalente a circa 1.900 persone, un valore di progetto che non va confuso con l’effettiva capienza contemporanea consentita ai visitatori.

Il ponte è inoltre dotato di un sistema di monitoraggio attivo 24 ore su 24. Nei primi giorni di ottobre la struttura aveva già superato le prove di collaudo, effettuate anche attraverso il posizionamento di undici contenitori d’acqua da mille litri ciascuno, utilizzati per verificare il comportamento dell’impalcato sotto carico. Un risultato fondamentale per arrivare all’apertura odierna.

Un filo d’acciaio che collega non soltanto due versanti, ma una storia

Se Cristian Adamoli ha raccontato soprattutto le radici del progetto e la fatica della sua realizzazione, Claudia Anselmini ne ha restituito la dimensione emotiva e paesaggistica.

“Un’esperienza tra storia e paesaggio”: sono queste le parole scelte dalla società per raccontare il Ponte dei Minatori. Un’esperienza che non si esaurisce nell’attraversamento della passerella, ma invita a guardare la Valvarrone da un punto di vista finora accessibile a pochissime persone.

Anselmini ha ricordato la bellezza del panorama autunnale e gli scorci che si aprono lungo il percorso, dal Legnone alla chiesa di Sant’Agata, fino ad Avano e Tremenico.

Una prospettiva che in passato apparteneva soprattutto a chi lavorava nelle miniere o frequentava il borgo di Lentrée. Ma il significato più profondo dell’opera, ha spiegato, è quello di un collegamento tra generazioni.

“È un filo d’acciaio che, oltre a collegare fisicamente i due versanti, collega una storia”, ha detto con commozione. Anselmini ha raccontato anche l’emozione incontrata tra gli abitanti e le persone che conservano ricordi legati all’antico insediamento minerario.

Un sentimento che si intreccia con il recupero di una memoria industriale più ampia, richiamata anche dalla presenza delle funi prodotte da Redaelli, azienda il cui nome appartiene alla storia produttiva del territorio lecchese. La società continuerà a lavorare alla promozione del ponte e alla collaborazione con enti e associazioni locali, con l’intento di far conoscere ai visitatori non soltanto la passerella, ma anche ciò che si trova sull’altro versante.

“Di là c’è Lentrée, c’è una storia”, ha sottolineato Anselmini, ribadendo la responsabilità di accompagnare la crescita turistica del territorio senza perderne l’identità.

Mauro Piazza: “Dalla Valvarrone arriva un messaggio straordinariamente chiaro”

Tra gli interventi istituzionali, quello del sottosegretario regionale Mauro Piazza, presente in rappresentanza di Regione Lombardia, che ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana e di Raffaele Cattaneo, impossibilitato a partecipare.

Piazza ha ricordato i primi sopralluoghi effettuati nel 2019 insieme a Cattaneo, quando il progetto di recupero delle miniere e del borgo di Lentrée cominciava a prendere forma. Ha sottolineato, in particolare, il valore dell’iniziativa privata che ha consentito di realizzare la passerella, riconoscendo alla famiglia Adamoli il merito di aver creduto in un intervento tutt’altro che semplice.

“Dalla Valvarrone arriva un segnale forte, un messaggio straordinariamente chiaro. C’è una valle viva, una montagna e un territorio che hanno fame di futuro”, ha affermato. Secondo Piazza, il ponte rappresenta la dimostrazione della capacità delle aree interne di reinventarsi, superando l’immagine di territori destinati inevitabilmente al declino.

Il sottosegretario ha richiamato gli investimenti regionali nella Valvarrone e nelle aree circostanti, dalla valorizzazione delle miniere al sostegno alle attività produttive, citando anche le iniziative sull’alta valle e la Transorobica.

Non sono mancate le considerazioni sulle difficoltà burocratiche che rallentano gli interventi pubblici. “Non camminiamo con la stessa velocità con cui cammina il privato”, ha ammesso, assicurando però la volontà di continuare a lavorare per completare i progetti di valorizzazione del territorio.

La conclusione è stata un riconoscimento al lavoro condiviso: “Quando ci crede una comunità, quando ci crede una squadra, le cose si possono fare. Oggi credo sia una straordinaria dimostrazione”.

Hofmann: “Non è soltanto un ponte, è il racconto di un territorio”

A evidenziare il valore simbolico dell’inaugurazione è stata anche la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “Non è solo un ponte, è un racconto”, ha osservato, soffermandosi sull’emozione dei promotori e sul significato delle loro radici familiari.

Hofmann ha sottolineato come il progetto dimostri la possibilità di costruire nuove opportunità attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. Un’iniziativa che, secondo la presidente, può contribuire a far conoscere la Valvarrone anche a chi vive in altre zone della provincia e non ha mai avuto occasione di visitarla.

Per descrivere l’impatto che il ponte potrà avere sulla comunità, Hofmann ha utilizzato l’immagine di una nascita. “Un bambino all’inizio porta trambusto in casa, ma porta anche vita, gioia e fa unire tutta la famiglia”, ha detto, riconoscendo che l’arrivo di una nuova attrazione richiederà organizzazione e capacità di adattamento, ma potrà rappresentare una significativa opportunità di crescita.

Anche il presidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Fabio Canepari, ha espresso gratitudine alla famiglia Adamoli e alle persone che hanno lavorato all’opera. “Questo è uno dei tasselli più importanti che negli ultimi anni, come territorio, è stato posato”, ha dichiarato.

Canepari ha ribadito l’impegno dell’ente per completare gli interventi di recupero delle miniere e del borgo di Lentrée, considerati il naturale proseguimento del percorso avviato con l’inaugurazione. “Il territorio, per poter essere vivo, deve essere lavorato, deve crescere, deve essere mantenuto e non deve essere abbandonato”, ha concluso.

La commozione degli ex minatori

Uno dei passaggi più toccanti della mattinata è arrivato quando la cerimonia ha lasciato spazio alla memoria diretta di chi nelle miniere ha trascorso una parte importante della propria vita.

Sono stati chiamati davanti ai presenti Ferruccio Adamoli, che ha lavorato per trent’anni nel settore minerario, e Aldo Pandiani, testimone di una stagione che ha segnato profondamente l’identità di Tremenico.

Nel suo intervento, Frandiani ha ricordato i 26 anni trascorsi a lavorare per la società mineraria, soffermandosi soprattutto su chi non è tornato a casa. “Oggi tengo a ricordare anche chi è deceduto sul lavoro in miniera, perché purtroppo parecchie di queste brutte giornate le ho vissute in prima persona, di notte e di giorno”, ha raccontato.

Una testimonianza resa ancora più significativa dalla coincidenza della giornata inaugurale con l’anniversario di uno degli incidenti avvenuti nelle miniere. Il ricordo delle vittime si è così intrecciato alle speranze per il futuro. L’auspicio espresso dall’ex minatore è che la nuova infrastruttura possa favorire l’apertura di attività, creare posti di lavoro e riportare servizi in una comunità che negli anni ha visto scomparire anche negozi ed esercizi commerciali. Un intervento che ha riportato al centro della giornata il senso più autentico del progetto: onorare chi ha costruito la storia della valle offrendo nuove possibilità a chi oggi sceglie di viverci.

La benedizione di don Andrea e la festa per tutta la comunità

Prima dell’attraversamento inaugurale, la cerimonia ha lasciato spazio alla benedizione impartita da don Andrea Molteni, che ha richiamato la fede e le tradizioni della comunità mineraria. Il sacerdote ha ricordato alcuni episodi della vita quotidiana di un tempo: i lavoratori e le famiglie che, durante i mesi estivi, percorrevano i sentieri per partecipare al rosario, oppure i minatori che modificavano i turni di lavoro per poter assistere ai funerali dei compaesani.

Nella preghiera, don Andrea ha affidato il ponte e quanti lo attraverseranno a un auspicio di rispetto per l’ambiente e per la memoria del territorio. “Come questo ponte unisce due sponde, così il nostro impegno unisca la valorizzazione del territorio e la custodia del creato, l’opera dell’uomo e il dono della natura, la memoria dei minatori e i sogni dei giovani”, ha pregato.

Al termine della parte istituzionale, la giornata è proseguita con il momento inaugurale e l’attraversamento della passerella, mentre per il pomeriggio è prevista l’apertura a tutti i visitatori. I festeggiamenti proseguiranno al campo sportivo di Tremenico, tra aperitivo, ristoro e musica, grazie anche alla collaborazione delle associazioni locali, della Protezione civile e dei volontari. Per l’occasione è visitabile anche il museo Cantar di Pietra, dedicato alla storia e alle tradizioni del territorio.

L’apertura al pubblico e il futuro della Valvarrone

Da oggi il Ponte dei Minatori entra ufficialmente nella nuova offerta turistica della Valvarrone. La struttura sarà accessibile durante tutto l’anno, con orari che varieranno in funzione della stagione e delle ore di luce.

Per il periodo invernale, da ottobre a febbraio, è prevista l’apertura dalle 10 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 15.30. Il biglietto intero costa 15 euro, quello ridotto per i ragazzi dai 6 ai 14 anni 12 euro, mentre l’accesso è gratuito fino ai 5 anni. I biglietti si acquistano direttamente sul posto, senza prenotazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.pontedeiminatori.it.

Resta ora la sfida più importante: trasformare l’interesse suscitato dalla nuova passerella in un’opportunità di sviluppo duratura, capace di coinvolgere l’intera valle senza compromettere la qualità della vita dei residenti.

Serviranno interventi sulla viabilità, nuovi parcheggi e servizi adeguati ai flussi turistici. Ma soprattutto servirà portare a compimento il progetto di recupero delle miniere e del borgo di Lentrée, affinché l’esperienza non si esaurisca nei 450 metri di attraversamento.

Il Ponte dei Minatori nasce del resto proprio da qui, da una storia di partenze e di ritorni, di famiglie che hanno lavorato nelle viscere della montagna e di generazioni costrette ad allontanarsi per costruirsi un futuro.

Oggi, per la prima volta, quei due versanti sono uniti da un ponte. Ma il collegamento più importante è forse quello tra ciò che la Valvarrone è stata e ciò che, da questo sabato 24 ottobre, può tornare a immaginare di essere.

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