Un invito a non sporcare le spiagge: a Pradello l’appello di Plastic Free

Installato ad Abbadia il primo di dieci cartelli per il rispetto dell’ambiente

Un messaggio chiaro contro l’abbandono dei rifiuti

ABBADIA LARIANA – Un appello al rispetto dell’ambiente, semplice ma diretto, è comparso in questi giorni sulla spiaggia del Pradello. I volontari di Plastic Free hanno infatti affisso il primo di dieci cartelli destinati al territorio del Comune di Abbadia Lariana, con l’invito a lasciare pulita la spiaggia.

Il messaggio richiama anche un noto proverbio aborigeno: “Prenditi cura della Terra e la Terra si prenderà cura di te, distruggi la Terra e la Terra ti distruggerà”, scelto per rafforzare il valore educativo dell’iniziativa. I cartelli sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Abbadia Lariana e la ditta Ercole Zuccoli, che ha finanziato il progetto.

Dopo la prima installazione al Pradello, nelle prossime settimane la segnaletica verrà posizionata anche in altre zone del paese, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e visitatori al rispetto degli spazi naturali e alla tutela del lago.