Un libro racconta la storia di Abbadia, il ricavato in aiuto dell’asilo

“Abbadia di una volta” raccoglie ricordi e foto del passato della cittadina lariana

Il ricavato sarà devoluto alla Casa del Bambino di Abbadia

ABBADIA – E’ stato pubblicato, con il patrocinio del Comune, il libro “Abbadia di una volta”, a cura di Emanuele Tavola e la giornalista Paola Sandionigi.

Una raccolta di racconti e immagini che è stata possibile grazie ai ricordi, alle foto, e ai richiami agli avvenimenti del paese, che erano stati dimenticati in qualche cassetto, e che durante il periodo di emergenza sanitaria, con tutti chiusi in casa, grazie al gruppo Facebook “Abbadia di una volta” sono stati condivisi.

Il libro si compone di sedici racconti di Emanuele Tavola con molti aneddoti e riferimenti a tante persone che hanno fatto la storia della piccola cittadina lariana. La parte fotografica, a cura di Paola Sandionigi, sottolinea i cambiamenti avvenuti nel nostro paese. La parte grafica è stata curata da Daniela Chiuppi.

La donazione minima per avere questo volume è di 10 euro e il ricavato, tolte le spese di stampa, sarà devoluto alla “Casa del Bambino” di Abbadia.

Il libro si può richiedere direttamente a Emanuele o a Paola ed è disponibile nel negozio di abbigliamento “Eredi Tavola” di Abbadia, in via Nazionale 57 oppure “Al Risparmio” di Mandello del Lario, in via Statale 65.