Un nuovo servizio navetta tra Oliveto e Bellagio: “Per turisti e residenti”

Il servizio, gratuito, a partire da domani, 1° agosto

La navetta fermerà in tutte e tre le frazioni di Oliveto, a Bellagio e anche al Ghisallo

OLIVETO LARIO – Una navetta gratuita tra i Comuni di Oliveto Lario e Bellagio: il servizio entrerà in vigore a partire da domani, 1° agosto, grazie ad un protocollo d’intesa stipulato tra i due comuni rivieraschi.

“Oliveto e Bellagio sono entrambi serviti dalla Sp583 – ha fatto sapere il sindaco Federico Gramatica – da tempo si valutava la possibilità di favorire il flusso turistico attraverso l’istituzione di un servizio navetta che consenta di coprire alcune fasce orarie non servite dal normale servizio di linea. Con la società Linee Lecco Spa, concessionaria del servizio di linea, che ringraziamo per la disponibilità, siamo riusciti a concretizzare l’idea”.

La navetta effettuerà 4 corse settimanali (mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) aggiuntive dal 1° agosto al 7 settembre (Ferragosto compreso) e 3 corse settimanali (giovedì, venerdì, sabato) aggiuntive dal 12 al 28 settembre, tra Oliveto (tutte e tre le frazioni), Bellagio, Civenna e la località Ghisallo.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a concretizzare questa proposta – ha commentato il sindaco – Linee Lecco registrerà il numero dei passeggeri trasportati al fine di rendere disponibili dati utili alla progettazione del potenziamento strutturale del Trasporto Pubblico Locale sulla direttrice Lecco-Bellagio, soprattutto nel periodo estivo”.

Un servizio non solo per i turisti, come precisato da Gramatica, ma anche per i residenti: “Oliveto Lario è sotto due diocesi, quella di Milano (in cui rientrano Onno, Limonta e la frazione bellagina di Civenna) e Como, (Bellagio e Vassena), inoltre abbiamo le frazioni di Limontasca, Guello e Alpetto a cui si accede dalla strada per il Ghisallo, che sarà percorsa dal servizio navetta”.

