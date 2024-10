Un tour di Varenna… dal lago, a favore di Telethon

Appuntamento il 12 ottobre

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato il 13

VARENNA – Continuano in tutta la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. “Siamo arrivati al nostro 33° anno di Maratona eventi Telethon città di Lecco. Un impegno continuo che vede tutta la provincia di Lecco mobilitata. Sono stati infatti 92 i comuni coinvolti se comprendiamo anche i 13 comuni bergamaschi limitrofi alla provincia di Lecco. Grazie a tutti i lecchesi Lecco continua ad essere la prima città in Italia per raccolta pro-capite” ha fatto sapere Renato Milani.

Per il prossimo appuntamento, previsto il 12 ottobre, Lake Como boat e Nautica Varenna organizzano la 2° edizione del “Tour di Varenna” a favore di Telethon. L’evento si terrà appunto a Varenna dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con partenza dal pontile galleggiante sulla passeggiata a lago. Con le spettacolari barche della flotta di Lake Como Boat si potrà osservare lo splendido borgo da un’altra prospettiva dal lago.

Offerta minima per in biglietto del Tour €30.00 interamente devoluti a Telethon, a tutti i partecipanti inoltre verrà offerto un ricco omaggio a sorpresa.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Varenna dalla Provincia di Lecco e dalle Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.

“Ringraziamo tutte le attività commerciali di Varenna che hanno contribuito alla manifestazione con il loro contributo” fanno sapere da Telethon.

