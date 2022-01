Un tuffo in acque gelide per sostenere l’ambiente: torna l’Econuotata

Sabato 8 gennaio, a Mandello, l’Econuotata “gelida” per il Lago e per l’Ambiente

Protagonisti gli atleti della squadra italiana di Nuoto in Acque Gelide

MANDELLO – Per la quarta volta, dopo il successo delle edizioni 2018, 2019 e 2020, le Associazioni Ambientaliste Lecchesi e Lombarde, con il sostegno della Associazione “I Laghée” e del Comune di Mandello, organizzano per sabato 8 Gennaio l’Eco-nuotata “gelida” per il Lago e l’Ambiente.

Come già negli anni scorsi, la eco-nuotata intende sensibilizzare ai temi dell’ecologia e dell’inquinamento del nostro pianeta, con particolare riferimento a quelli legati alla protezione dei nostri laghi e mari. In particolare, l’iniziativa pone l’accento sull’emergenza globale dovuta alla dispersione delle plastiche nei laghi e nei mari e sui temi relativi al riscaldamento globale (motivo per il quale i nuotatori affronteranno la eco-nuotata “a freddo”, ossia senza ausilio di muta) oltre che sul contributo delle pratiche Rifiuti Zero alla riduzione dei gas serra.

La eco-nuotata è organizzata con il supporto delle imbarcazioni della Associazione “I Laghée” ed in collaborazione con gli atleti della squadra italiana di Nuoto in Acque Gelide (IISA Italy), e coinvolgerà nuotatori esperti ed allenati in acque particolarmente fredde: gli atleti partecipanti, che hanno rappresentato l’Italia nelle gare internazionali del circuito del nuoto in acque gelide, nuotano e gareggiano in mari e laghi a latitudini e/o altitudini “estreme”.

La nuotata avrà inizio alle ore 11.00 di sabato 8 gennaio a Mandello, presso i Giardini Pubblici di Piazza Garibaldi (in prossimità del cannone) e terminerà verso le ore 11.30.

Il percorso sarà verso il molo della Canottieri Guzzi, per poi ritornare al punto di partenza, per una distanza complessiva di circa 1500m, visibile per la sua totalità dal bellissimo lungolago di Mandello

“Con questa eco-nuotata, che richiederà un importante sforzo (sia fisico e psicologico) – sottolineano gli organizzatori – gli atleti di IISA Italy intendono sostenere l’impegno delle associazioni ambientaliste che organizzano l’evento, attestare il loro amore per i diversi spazi d’acqua, sollecitare il rispetto dell’ambiente, promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili ed attenti alla riduzione dei rifiuti, al loro riuso e riciclo, allo scopo di minimizzare gli impatti sull’ambiente