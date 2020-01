Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Colico. Più interventi nel 2019

Taglio del nastro per la nuova ambulanza del comitato di Colico della Croce Rossa

Crescono gli intervenuti nel 2019. Il presidente: “Rinnoviamo il nostro servizio”

LECCO – “LC 3117”: questo il nome dell’ambulanza inaugurata domenica mattina dal Comitato di Colico della Croce Rossa Italiana. La cerimonia si è tenuta al termine della santa messa alla Chiesa di Curcio. Si tratta del secondo taglio del nastro in pochi mesi per l’associazione dell’Alto Lago che festeggia così un bellissimo e importante risultato.

“Qualcuno dirà: ‘perché continuate a comprarne di nuove?’ Il 118 ha bisogno di rinnovarsi e come consiglio direttivo abbiamo deciso di attuare questo rinnovamento a partire dai mezzi che utilizziamo, affinché siano moderni e funzionali” ha spiegato Franco Plazzotta, presidente del Comitato di Colico. (immagini tratte da Cri Colico)

Nuovi mezzi di soccorso per un servizio sempre più richiesto: “Nel 2018 gli interventi realizzati sono stati 1.035 per un totale di 45 mila chilometri percorsi, nel 2019 gli interventi sono saliti a 1.717 per 71,6 mila chilometri percorsi. Strada ne abbiamo fatta tanta e i mezzi si usurano. Il nostro comitato, seppur piccolo, ha conosciuto negli ultimi anni un salto di qualità, inaugurando una nuova sede. Siamo in una posizione strategica per il territorio, in più vi è in servizio un’automedica con personale infermieristico e medico del 118 guidata da nostri volontari o dipendenti”.

“Riusciamo ad offrire questo servizio grazie al nostro personale, ai nostri volontari e al loro impegno 365 giorni all’anno- ha proseguito Plazzotta – chiediamo alle istituzioni di starci vicino perché acquistare nuovi mezzi, garantire questo servizio alla comunità non è semplice”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’azienda Maf che si è occupata della preparazione dell’ambulanza e al gruppo della Bocciofila di Colico che ha donato fondi per finanziare parte dell’allestimento del veicolo.

Il grazie dei sindaci e di Areu

All’inaugurazione erano presenti i referenti delle amministrazioni locali del territorio, del mondo della sanità e di Regione Lombardia, quest’ultima rappresentata dal consigliere Gigliola Spelzini.

“Non c’era modo migliore di iniziare l’anno inaugurando un nuovo mezzo di soccorso che garantisce ancor più sicurezza e vicinanza alla popolazione -ha sottolineato il primo cittadino di Colico, Monica Gilardi parlando a nome dei sindaci di Varrone, Dervio e Lierna – il vostro impegno e la vostra grande professionalità sono una garanzia per tutta la cittadinanza”.

Una realtà, quella della Croce Rossa di Colico “che rappresenta un esempio di sinergia, di servizio a più territori per la sua collocazione – ha sottolineato Maurizio Volonté, referente lecchese di Areu 118 – e di collaborazione tra enti per il raggiungimento di un obiettivo comune: portare soccorso alle persone che ne abbiano bisogno in modo efficace e veloce. I dati ci dicono che ci stiamo riuscendo”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche Marco Guarnelli della Croce Rossa Monzese e il presidente regionale Maurizio Gussoni: “Il mezzo di soccorso per noi, come per le forze dell’ordine o i vigili del fuoco, non è solo uno strumento meccanico ma sono un prolungamento di noi. Senza di essi sarebbe impossibile svolgere il nostro ruolo e intervenire nelle diverse situazioni in cui ci è richiesto”.