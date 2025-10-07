Una straordinaria donazione alla Provincia di Lecco per Villa Monastero

Presentato il progetto di restauro e valorizzazione degli arredi delle sale Rossa e Nera

Fondazione Timken ha donato un’opera d’arte pittorica, raffigurante il ramo orientale del Lago di Como, di Giuseppe Canella (1788-1847)

VARENNA – Nel pomeriggio di ieri, lunedì, la Provincia di Lecco ha presentato a Villa Monastero di Varenna il progetto di restauro e valorizzazione degli arredi delle sale Rossa e Nera.

Sono intervenuti la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, i Presidenti della Fondazione Timken Jack e Joy Timken, il Plant manager Groeneveld-Beka Italia srl Vincenzo Bambini e il Conservatore della Casa Museo Villa Monastero Anna Ranzi.

Durante la presentazione, Fondazione Timken ha donato un’opera d’arte pittorica, raffigurante il ramo orientale del Lago di Como, di Giuseppe Canella (1788-1847), autore noto in ambito internazionale ascrivibile alla metà del secolo XIX. L’opera è stata esposta nella sala Musica di Villa Monastero.

“Ringrazio Fondazione Timken e Groeneveld-Beka Italia per questa straordinaria donazione, che ci consentirà di valorizzare ulteriormente Villa Monastero – dichiara la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Il nostro progetto ha attratto subito l’interesse della Fondazione per il suo importante valore storico e culturale. Grazie a questa donazione per la prima volta potremo restaurare ed esporre beni mai presentati al pubblico”.

La Provincia di Lecco ha ricevuto da Groeneveld-Beka Italia e Fondazione Timken una donazione di 90.000 dollari per il progetto di restauro e valorizzazione degli arredi delle sale Rossa e Nera a Villa Monastero di Varenna.

Groeneveld-Beka Italia, tramite la Fondazione Timken, sostiene progetti in ambito culturale, in particolare interventi conservativi che presentano carattere di urgenza.



La Provincia di Lecco ha quindi presentato alla Fondazione Timken tramite la Groeneveld-Beka Italia un progetto di restauro degli arredi più rappresentativi della sala Rossa e della sala Nera per garantirne la corretta conservazione, in particolare:

il tappeto della sala Rossa (9,90×4,90 metri) gravemente degradato e a rischio poiché mai restaurato, il tappeto della sala Nera, di analoghe dimensioni, mai esposto viste le lacerazioni presenti, lo sporco diffuso e i depositi di polvere che non lo rendono esponibile

Il progetto, dell’importo di 110.000 dollari, prevede anche: l’acquisto di apparecchiature funzionali alla corretta umidificazione, l’acquisto di passatoie che permettano il passaggio dei visitatori, interventi conservativi con applicazione di antitarlo, la pulitura di tutti i particolari e preziosi mobili carichi di depositi di polvere accumulatasi nel tempo, l’intervento di sanificazione di due preziosi arazzi dei secoli XVII e XVIII di probabile manifattura fiamminga, interventi conservativi alle rare tappezzerie realizzate a rilievo a imitazione del cuoio impresso delle pareti, esempio unico in territorio lombardo.